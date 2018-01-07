Общество

сегодня, 09:28

Единственный мост в село Преображеновку вновь затопило (ВИДЕО)

59 4146
#Подтопление #Преображеновка
3
Единственный мост в село Преображеновку вновь затопило (ВИДЕО)

В этом месте у нас каждый год "вечный потоп".

Аномальная для января теплая зима в очередной раз сделала из жителей села Преображеновка Добровского района «робинзонов».

Единственный мост, ведущий в село, опять подтоплен. По словам спасателей, местным жителям оказывают всяческую помощь.

В «YoyTube» появилось видео, которое красочно показывает свалившееся на людей бедствие.

Отметим, что мост по дороге в Преображеновку затапливает каждый год – обычно весной, но теперь напасть свалилась на людей и в зимний период. Пора бы местным властям задуматься о капитальном ремонте, который позволил бы людям в XXI веке не бояться природной стихии.

59 4146
#Подтопление #Преображеновка
3

Комментарии (59)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

приезжий

17 минут назад
мозгов нет совсем у этого народа что выбирают таких достойный людей к власти..вот и пожинайте плоды,выбрали руководителей и живите под их руководством....Тербунские----- ушлепки вашу родную дивизию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

ИМБИЦЫЛ

20 минут назад
одни * ...ки собрались..Голосуйте за Королева ему еще лет 6 сидеть на престоле...Тербунские * ....сы
ответить

Мистер

21 минуту назад
Крым , Когда было по-другому?...в Рассеи?...85% табе скажут-не нравится-чемодан-вокзал-дорога...Путин-НАШ президент.!!!..
ответить

Крым

сегодня, 18:06
Только наши толстые мгеровские жопы! Только грабеж трудового населения! Только фальсификация выборов! Только "денег нет"! Только нищий МРОТ! Только «трезвые» зверьки на порше! Только злобное быдло вместо цивилизованных людей! Только «трезвое» жлобье на летающих бэхах! Только коррупция! Только цирк! Только зоопарк! Только санкции! Только рост цен и тарифов! Только ямы на дорогах! Только потопы! Только пожары! Только взрывы! Только войны! Только развал производства, образования и медицины! Только беспредел нелегитимной "власти"! Только жулики. Только воры! Только мой фюрер. Я голосую!
ответить

Ванька

сегодня, 17:31
А при чем здесь куряне? Я не понял Серёга ты чё куришь?
ответить

Серёга

сегодня, 16:58
А так живут наши соседи Куряне.На днях разрушился мост, по которому в деревню 2-ю Воробьевку Золотухинского района могли проехать экстренные службы Это сооружение через реку Снова жители, от безвыходности построили сами: собирали средства на бетонные трубы и технику, активно работали лопатами. Другого автомобильного подъезда к населённому пункту попросту нет. Дело в том, что протяжённость деревни – почти 6 километров. Островки домов разбросаны на приличном расстоянии друг от друга. Асфальтовое покрытие до центральной части Воробьёвки есть, но от неё до 20 домов героев публикации почти 3 км бездорожья. Теперь, когда сообщение нарушено, жителям только и остаётся, что уповать на везение. Случись что, никакой транспорт пробраться в деревеньку не сможет. Притом, что от 2-й Воробьёвки до райцентра – 10 км.
ответить

леха

сегодня, 16:50
дядя федя ..а почему ты всю жизнь в говне по уши живешь...а зачем на трибуну взобрался расшумелся здесь кто же тебя гавнюка послушает....ты это...ступай хряпни рюмочку и успокойся
ответить

Иван

сегодня, 16:31
Дед , видно ум есть. И глаз наметан. Правильно молвишь.
ответить

ОДИН ГОЛОС

сегодня, 16:28
ВСЕ ЗА ГРУДИНИНА ХВАТИТ ВСЕ ОДНИ И ТЕЖЕ РОЖИ НАДОЕЛИ
ответить

РУСБОР

сегодня, 16:24
неуч, рф это не РОССИЯ а антироссия и убожество под именем РАССЕЯНИЯ или эРЭФия. Эт кому как нравится. Называть рф РОССИЕЙ - это просто кощунство по отношению к своим русским предкам и своей родине-РОССИИ, находящейся сегодня под оккупацией банды фюрера и его корешей: вексельберга, фридмана, авена, чубайса , керимова и Ко.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Цыгане в Липецке ограбили автомат с песнями
74
Цыгане в Липецке ограбили автомат с песнями

сегодня, 12:26

Общество
Липчанин в январе отравился свежесобранными грибами
31
Липчанин в январе отравился свежесобранными грибами

сегодня, 11:16

Общество
GOROD48 – ретро: открытие памятника первому марксисту и демонтаж стелы императору
#GOROD48-ретро
27
GOROD48 – ретро: открытие памятника первому марксисту и демонтаж стелы императору

сегодня, 10:02

Общество
В Рождественский сочельник липчане молятся о мире в Украине
#Рождество #религия
91
В Рождественский сочельник липчане молятся о мире в Украине

вчера, 23:09

Общество
В Липецке сегодня изъяли 77 бутылок алкоголя
#алкоголь #спиртное
21
В Липецке сегодня изъяли 77 бутылок алкоголя

вчера, 22:53

Общество
Липчан учат украинскому гопаку
#театр
58
Липчан учат украинскому гопаку

вчера, 13:51

Общество