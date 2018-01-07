сегодня, 09:28
Единственный мост в село Преображеновку вновь затопило (ВИДЕО)
В этом месте у нас каждый год "вечный потоп".
Аномальная для января теплая зима в очередной раз сделала из жителей села Преображеновка Добровского района «робинзонов».
Единственный мост, ведущий в село, опять подтоплен. По словам спасателей, местным жителям оказывают всяческую помощь.
В «YoyTube» появилось видео, которое красочно показывает свалившееся на людей бедствие.
Отметим, что мост по дороге в Преображеновку затапливает каждый год – обычно весной, но теперь напасть свалилась на людей и в зимний период. Пора бы местным властям задуматься о капитальном ремонте, который позволил бы людям в XXI веке не бояться природной стихии.
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