Общество

вчера, 17:47

В липецких дворах начали демонтаж парковочных столбов

27 2439
#благойстройство
5
В липецких дворах начали демонтаж парковочных столбов

Липецкие дворы начинают освобождать от незаконно установленных конструкций. В основном речь идет о самостийных ограждениях и вбитых в асфальт металлических столбиках, с помощью которых автолюбители стремятся закрепить за собой дефицитное парковочное место. 

Между тем, на территории общего пользования такие действия недопустимы и квалифицируются Правилами благоустройства города как административное правонарушение, караемое для физлиц штрафом от 500 до 3 тысяч рублей.

Подобные самоделки – от штырей и цепочек с замками до бетонных блоков и шлагбаумов – не только уродуют внешний вид дворов, но и в значительной степени затрудняют их уборку, а также проход людей и проезд транспорта, в том числе спецтехники.

Глава города Сергей Иванов поручил департаменту дорожного хозяйства и благоустройства навести порядок на внутриквартальных территориях. Как сообщили в ведомстве, совместно с профильными структурными подразделениями администрации Липецка было организовано комиссионное обследование улицы Космонавтов. Первое нарушение выявлено в районе дома № 44/3. Работы по демонтажу металлических конструкций выполнены сотрудниками МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Их попросту срезали, приведя двор в первоначальный вид.

- Анархии быть не должно ни на улицах города, ни во дворах, - убеждена начальник отдела благоустройства профильного департамента Оксана Новикова. – Мы предлагаем жителям многоквартирного дома решать действительно существующие проблемы цивилизованно, став участниками программы «Формирование комфортной городской среды». Вместе на общем собрании МКД они должны определить, где нужна парковка и дополнительное асфальтовое покрытие, а где игровая площадка и цветник. 

Управления территориальными округами, административно-технического контроля, департамент дорожного хозяйства планируют продолжить подобные рейды в следующем году. Аналогичную работу проводят управляющие компании, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


27 2439
#благойстройство
5

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

14 секунд назад
Тупое липецкое быдло теперь захлебнется ядом. Как же, ставили свои штырьки, а теперь их убирают. И поделом вам. Откуда только такое отребье берется, заявляющее во дворе - это мое место. Ваше там, где вы...ну вы поняли))
ответить

Волев

сегодня, 03:46
15 мик-он не забудьте. Наконец делом и законом занялись.
ответить

санек

сегодня, 03:04
пр. победы дом 120 5 подъезд тоже уберите. а то с коляской не пройти
ответить

Силюдм

сегодня, 00:31
Советская д.47 (цепи между деревьев с замками), Горького д.12 (цепь вкручена в дерево с замком) . Этот "колхозан" плюет на соседей и считает, что это их "гараж". Объяснять им бесполезно (только штрафы заставят их привести общую территорию в порядок.
ответить

Сергей Кузовкин

сегодня, 00:17
Столбов не будет если начать наказывать за это
ответить

житель

сегодня, 00:09
служба администрации, так ведь это с вашего молчаливого согласия все в столбах
ответить

эх

сегодня, 00:09
Как правило такие столбы устанавливают быдло-колхохники,привыкшие вбивать колы на своем деревенском гумне.Вы уж определитесь,в деревне живете или в городе,территория общего пользования!
ответить

служба администрации

вчера, 23:55
15 микрн, д,35 все в столбах и в цепях. До нового года не срежите?
ответить

""""

вчера, 23:30
икан , имя, он же автобомжам .... Кто , о чем, а вшивый о бане.....
ответить

икан

вчера, 22:57
унормальных водителей есть место где ставить машину а большинство покупая машину заранее не знают где будут ставить машину
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности
#спасатели
В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности

вчера, 17:50

Общество
Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей
#Приставы #УФССП
20
Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей

вчера, 17:35

Общество
За новые купюры на Центральном рынке нам не продали ни хрена*
#Новые купюры #Центральный рынок
43
За новые купюры на Центральном рынке нам не продали ни хрена*

вчера, 17:10

Общество
Лучшая елка установлена на площади Петра Великого
#Новый год
5
Лучшая елка установлена на площади Петра Великого

вчера, 15:58

Общество
Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков
#транспорт #инициатива
12
Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков

вчера, 15:53

Общество
Липчанка рассказала на всю страну о татуировке на груди в виде собаки
#Дом-2 #Елена Хромина
94
Липчанка рассказала на всю страну о татуировке на груди в виде собаки

вчера, 15:38

Общество