В липецких дворах начали демонтаж парковочных столбов

Липецкие дворы начинают освобождать от незаконно установленных конструкций. В основном речь идет о самостийных ограждениях и вбитых в асфальт металлических столбиках, с помощью которых автолюбители стремятся закрепить за собой дефицитное парковочное место.

Между тем, на территории общего пользования такие действия недопустимы и квалифицируются Правилами благоустройства города как административное правонарушение, караемое для физлиц штрафом от 500 до 3 тысяч рублей.

Подобные самоделки – от штырей и цепочек с замками до бетонных блоков и шлагбаумов – не только уродуют внешний вид дворов, но и в значительной степени затрудняют их уборку, а также проход людей и проезд транспорта, в том числе спецтехники.

Глава города Сергей Иванов поручил департаменту дорожного хозяйства и благоустройства навести порядок на внутриквартальных территориях. Как сообщили в ведомстве, совместно с профильными структурными подразделениями администрации Липецка было организовано комиссионное обследование улицы Космонавтов. Первое нарушение выявлено в районе дома № 44/3. Работы по демонтажу металлических конструкций выполнены сотрудниками МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Их попросту срезали, приведя двор в первоначальный вид.

- Анархии быть не должно ни на улицах города, ни во дворах, - убеждена начальник отдела благоустройства профильного департамента Оксана Новикова. – Мы предлагаем жителям многоквартирного дома решать действительно существующие проблемы цивилизованно, став участниками программы «Формирование комфортной городской среды». Вместе на общем собрании МКД они должны определить, где нужна парковка и дополнительное асфальтовое покрытие, а где игровая площадка и цветник.

Управления территориальными округами, административно-технического контроля, департамент дорожного хозяйства планируют продолжить подобные рейды в следующем году. Аналогичную работу проводят управляющие компании, сообщает пресс-служба администрации Липецка.