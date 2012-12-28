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сегодня, 11:42
3

В следственный изолятор под видом кофе пытались передать сухие дрожжи

Дрожжи были обнаружены при досмотре посылки для одного из обвиняемых.

В следственный изолятор №1 на улице Ковалёва в Липецке пытались передать запрещённые вещества. По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, в посылке для одного из обвиняемых обнаружены сухие дрожжи, спрятанные в пакете с кофе. Проводится проверка.

«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей влечет штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — сообщает УФСИН России по Липецкой области.
УФСИН
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Таксист
31 минуту назад
Мамамия орден надо дать досмотрщику. Больше туда ничего не пройдет.....
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Витек
56 минут назад
Так масленица скоро. Блины печь как?
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Савелий
сегодня, 11:49
Пирог кто-то хотел испечь?
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