В следственный изолятор под видом кофе пытались передать сухие дрожжи

Дрожжи были обнаружены при досмотре посылки для одного из обвиняемых.

В следственный изолятор №1 на улице Ковалёва в Липецке пытались передать запрещённые вещества. По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, в посылке для одного из обвиняемых обнаружены сухие дрожжи, спрятанные в пакете с кофе. Проводится проверка.«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей влечет штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — сообщает УФСИН России по Липецкой области.