«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
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сегодня, 11:42
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В следственный изолятор под видом кофе пытались передать сухие дрожжи
Дрожжи были обнаружены при досмотре посылки для одного из обвиняемых.
«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей влечет штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — сообщает УФСИН России по Липецкой области.
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