Суд отклонил иск Siemens к «дочке» «Ростеха» по поставке турбин в Крым‍

Арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска Siemens к «Технопромэкспорту» («дочка» «Ростеха») по вопросу поставки немецких турбин в Крым вопреки санкциям, в то же время отклонен встречный иск «Технопромэкспорта» к немецкому концерну.





"В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать", — сказала судья Екатерина Абрамова.



Напомним, что Siemens в иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ выступает соистцом.



Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.



Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.



Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения.



Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.



Представитель немецкого концерна отметил, что пункты, запрещающие поставки турбин в Крым, были включены в контракт, чтобы сделку можно было исполнить без нарушения законодательства, как европейского, так и российского.



"Никто не ставит под сомнение необходимость соблюдать закон. Siemens должен соблюдать нормы германского права и Европейского союза, российская сторона — российского. Необходимо сформировать сделку так, чтобы никто не пострадал, и в то же время была достигнута экономическая цель", — пояснил юрист.



Он отметил, что Siemens в соответствии с законодательством ЕС может понести ответственность, если турбины будут использоваться на теплоэлектростанциях в Севастополе и Симферополе.



В свою очередь, представители структур "Ростеха" напомнили, что сделка по поставке турбин из Тамани в Крым была заключена между двумя российскими компаниями. "Мы не могли вас обмануть. Договоры были заключены между двумя российскими сторонами", — сказал юрист.



По его словам, контракт исполнен и не нарушил ничьих интересов. "Истцы не смогли сформулировать, какие имущественные или неимущественные права были нарушены", — считает он.

Представитель российской стороны полагает, что Siemens не могут наказать за нарушение санкций, — ведь они пришли в суд именно для того, чтобы их исполнить. "Иск заявлен с незаконной целью исполнить на территории России санкции Евросоюза", — сказал представитель ответчика.



Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации "Ростех" по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций, - передает РИА-Новости "В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать", — сказала судья Екатерина Абрамова.Напомним, что Siemens в иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ выступает соистцом.Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения.Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.Представитель немецкого концерна отметил, что пункты, запрещающие поставки турбин в Крым, были включены в контракт, чтобы сделку можно было исполнить без нарушения законодательства, как европейского, так и российского."Никто не ставит под сомнение необходимость соблюдать закон. Siemens должен соблюдать нормы германского права и Европейского союза, российская сторона — российского. Необходимо сформировать сделку так, чтобы никто не пострадал, и в то же время была достигнута экономическая цель", — пояснил юрист.Он отметил, что Siemens в соответствии с законодательством ЕС может понести ответственность, если турбины будут использоваться на теплоэлектростанциях в Севастополе и Симферополе.В свою очередь, представители структур "Ростеха" напомнили, что сделка по поставке турбин из Тамани в Крым была заключена между двумя российскими компаниями. "Мы не могли вас обмануть. Договоры были заключены между двумя российскими сторонами", — сказал юрист.По его словам, контракт исполнен и не нарушил ничьих интересов. "Истцы не смогли сформулировать, какие имущественные или неимущественные права были нарушены", — считает он.Представитель российской стороны полагает, что Siemens не могут наказать за нарушение санкций, — ведь они пришли в суд именно для того, чтобы их исполнить. "Иск заявлен с незаконной целью исполнить на территории России санкции Евросоюза", — сказал представитель ответчика.