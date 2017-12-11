Пять липецких сел и деревень попали под карантин

В населенных пунктах обнаружили бешенство.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановления о введении ограничений в связи с угрозой распространения бешенства. Меры касаются пяти населенных пунктов.



Очаги распространения бешенства были обнаружены в частных подворьях в селах Завальное, Куликово и Октябрьское Усманского района, деревнях Белый Конь и Екатериновка Долгоруковского района. Территории населенных пунктов признаны зоны с угрозой распространения заболевания. В течение двух месяцев там запрещено натаскивать, выводить животных, торговать домашними питомцами, вывозить и ввозить их в пределы сел и деревень.



Напомним, что в течение прошлой недели карантин по бешенству объявили в 15 населенных пунктах региона. Теперь их число достигло 20-ти. Контроль за ситуацией — на управлении ветеринарии.