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Пять липецких сел и деревень попали под карантин

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#карантин #бешенство
Пять липецких сел и деревень попали под карантин

В населенных пунктах обнаружили бешенство.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановления о введении ограничений в связи с угрозой распространения бешенства. Меры касаются пяти населенных пунктов.

Очаги распространения бешенства были обнаружены в частных подворьях в селах Завальное, Куликово и Октябрьское Усманского района, деревнях Белый Конь и Екатериновка Долгоруковского района. Территории населенных пунктов признаны зоны с угрозой распространения заболевания. В течение двух месяцев там запрещено натаскивать, выводить животных, торговать домашними питомцами, вывозить и ввозить их в пределы сел и деревень.

Напомним, что в течение прошлой недели карантин по бешенству объявили в 15 населенных пунктах региона. Теперь их число достигло 20-ти. Контроль за ситуацией — на управлении ветеринарии.
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#карантин #бешенство

Комментарии (1)

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Зоозащитница

36 минут назад
Власть Липецка и области в СИЗО и под суд. Преступление против человечества. Где вет служба? За халатное отношение к работе пожизненный срок. или расстрел.
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