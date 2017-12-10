38 минут назад
«Липецк-Индезит» во второй раз переиграл аутсайдера
Команда из райцентра упорного сопротивления не оказала.
«Липецк-Индезит» выиграл и второй домашний матч у одного из аутсайдеров высшей лиги «А» «Импульса» из Волгодонска – 3:0.
Вчера соперницы заставили «Индезиточек» поволноваться, уступив в двух партиях с минимальным счетом – 23:25. Сегодняшнюю победу можно назвать спокойной и дежурной.
В первой партии «Импульс» хватило только на то, чтобы в роли лидера добраться до первого технического перерыва – 8:5. Но уже ко второму плановому тайм-ауту счет был 16:10 в пользу липчанок (т.е. гости за этот отрезок набрали всего два очка, а хозяйки площадки – 11). Итог – 25:17 в пользу «Липецка-Индезита».
Во второй партии гостьи из Волгодонска вели 20:19, но затем мяч начал так часто валиться из их рук, что липчанки практически без труда выиграли подряд 6 (!) розыгрышей, и довели сет до победы – 25:20.
Третий отрезок монотонно закончился – 25:17 в пользу «Липецка-Индезита».
По случаю двух побед команда Андрея Смирнова поднялась на 3-е место в турнирной таблице. Правда, пребывание среди сильнейших команд может продлиться лишь… один день. Почти наверняка нашу команду завтра потеснит «Приморочка», которая сыграет вынесенный на понедельник матч в Уфе с Самрау-УГНТУ.
7-й тур. 9-10 декабря. «Олимп» (Новосибирская область) – «Луч» (Москва) - 2:3 (15:25, 25:21, 25:18, 23:25, 13:15), 2:3 (25:16, 23:25, 25:19, 16:25, 18:20). «Тюмень-ТюмГУ» - Тулица - 2:3 (18:25, 14:25, 25:20, 25:20, 11:15), 3:2 (23:25, 25:22, 25:12, 21:25, 15:11). ВК «Воронеж» - ЮЗГУ-Атом (Курская область) - 0:3 (14:25, 14:25, 18:25), 0:3 (13:25, 17:25, 20:25). «Спарта» (Нижний Новгород) – «Северянка» (Череповец) - 1:3 (23:25, 19:25, 29:27, 15:25), 0:3 (20:25, 14:25, 19:25). «Самрау-УГНТУ» (Уфа) – «Приморочка» (Владивосток) - 3:2 (21:25, 15:25, 25:17, 25:19, 15:12), повторный матч 11 декабря.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В(5)
|
П(5)
|
С:П
|
О
|
1
|
Северянка
|
14
|
14(0)
|
0
|
42:5
|
42
|
2
|
ЮЗГУ-Атом
|
14
|
11(3)
|
3(0)
|
34:17
|
30
|
3
|
Липецк-Индезит
|
14
|
9(3)
|
5(2)
|
32:23
|
26
|
4
|
Приморочка
|
13
|
8(0)
|
5(2)
|
29:17
|
26
|
5
|
Тюмень-ТюмГУ
|
14
|
8(1)
|
6(3)
|
32:23
|
26
|
6
|
Спарта
|
14
|
8(1)
|
6(2)
|
30:24
|
25
|
7
|
Тулица
|
14
|
8(3)
|
6(2)
|
29:24
|
23
|
8
|
Олимп
|
14
|
6(2)
|
8(3)
|
26:29
|
19
|
9
|
Луч
|
14
|
5(2)
|
9(2)
|
22:31
|
15
|
10
|
Самрау-УГНТУ
|
13
|
5(3)
|
8(1)
|
20:30
|
13
|
11
|
Импульс
|
14
|
1(0)
|
13(1)
|
8:40
|
4
|
12
|
Воронеж
|
14
|
0
|
14(0)
|
1:42
|
0