«Липецк-Индезит» во второй раз переиграл аутсайдера

Команда из райцентра упорного сопротивления не оказала.

«Липецк-Индезит» выиграл и второй домашний матч у одного из аутсайдеров высшей лиги «А» «Импульса» из Волгодонска – 3:0.

Вчера соперницы заставили «Индезиточек» поволноваться, уступив в двух партиях с минимальным счетом – 23:25. Сегодняшнюю победу можно назвать спокойной и дежурной.

В первой партии «Импульс» хватило только на то, чтобы в роли лидера добраться до первого технического перерыва – 8:5. Но уже ко второму плановому тайм-ауту счет был 16:10 в пользу липчанок (т.е. гости за этот отрезок набрали всего два очка, а хозяйки площадки – 11). Итог – 25:17 в пользу «Липецка-Индезита».

Во второй партии гостьи из Волгодонска вели 20:19, но затем мяч начал так часто валиться из их рук, что липчанки практически без труда выиграли подряд 6 (!) розыгрышей, и довели сет до победы – 25:20.

Третий отрезок монотонно закончился – 25:17 в пользу «Липецка-Индезита».

По случаю двух побед команда Андрея Смирнова поднялась на 3-е место в турнирной таблице. Правда, пребывание среди сильнейших команд может продлиться лишь… один день. Почти наверняка нашу команду завтра потеснит «Приморочка», которая сыграет вынесенный на понедельник матч в Уфе с Самрау-УГНТУ.

7-й тур. 9-10 декабря. «Олимп» (Новосибирская область) – «Луч» (Москва) - 2:3 (15:25, 25:21, 25:18, 23:25, 13:15), 2:3 (25:16, 23:25, 25:19, 16:25, 18:20). «Тюмень-ТюмГУ» - Тулица - 2:3 (18:25, 14:25, 25:20, 25:20, 11:15), 3:2 (23:25, 25:22, 25:12, 21:25, 15:11). ВК «Воронеж» - ЮЗГУ-Атом (Курская область) - 0:3 (14:25, 14:25, 18:25), 0:3 (13:25, 17:25, 20:25). «Спарта» (Нижний Новгород) – «Северянка» (Череповец) - 1:3 (23:25, 19:25, 29:27, 15:25), 0:3 (20:25, 14:25, 19:25). «Самрау-УГНТУ» (Уфа) – «Приморочка» (Владивосток) - 3:2 (21:25, 15:25, 25:17, 25:19, 15:12), повторный матч 11 декабря.

Положение команд