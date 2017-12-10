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Липецкая область одна из самых счастливых

17 426
#рейтинг
Липецкая область одна из самых счастливых

Наряду с Белгородской и Тамбовской, Липецкая область названа самой счастливой в 2017 году

Эксперты Автономной некоммерческой организации «Институт политического анализа и стратегий» по итогам тщательного изучения социального самочувствия жителей 17 областей Центрального федерального округа (кроме Москвы) назвали Белгородскую область губернатора Евгения Савченко,Тамбовскую область губернатора Александра Никитина и Липецкую область главы региона Олега Королева, самыми счастливыми регионами в 2017 году, сообщает "Экономика Черноземья  жизнь регионов".

При изучении проблемы и формулировании выводов эксперты опирались на следующие источники информации: СМИ и социальные сети (контент-анализ медиа), социологические опросы жителей (данные различных центров демоскопии), публичные жалобы и обращения в различные инстанции. Изначально в шорт-лист рейтинга самых счастливых регионов ЦФО вошли шесть областей, помимо трех регионов-победителей, вошли Калужская (губернатор Анатолий Артамонов), Курская (Александр Михайлов) и Тульская (Алексей Дюмин) области.

В конце ноября экспертами АНО "Институт политического анализа и стратегий" были названы самые несчастные регионы ЦФО, в число которых вошли Владимирская область губернатора Светланы Орловой, Московская область Андрея Воробьева и Орловская область Андрея Клычкова. Опрошенные респонденты отметили низкий уровень удовлетворенности населения социально-экономическим развитием этих регионов, общей неудовлетворенностью политической ситуации, а также выявили наиболее проблемные с имидежвой точки зрения конфликты и противоречия, повлиявшие в конечном счете на положение этих трех областей в рейтинге.
17 426
#рейтинг

Комментарии (17)

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Липчанка

1 минуту назад
Город 48, уберите статью. Анекдот прям. Конечно, Липецкая область счастливая, а Московская, с их уровнем жизни нет.
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678

4 минуты назад
Статья заказная,воры и жулики совсем оборзели
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Самый самый

15 минут назад
Экологически чистый
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Гость

17 минут назад
Город 48 уберите статью...позорище
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Липецк

26 минут назад
После новых налогов и подорожаний с нового года еще счастливей будем
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Вопросик

38 минут назад
тщательного изучения социального самочувствия - хрен выговоришь , на то они и ИКСПЕРТЫ !
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липчанин 1

38 минут назад
Ага , полностью с тобой согласен! Зато пишут - "всё нормально".
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сплин

40 минут назад
в дурке тоже все довольны и постоянно улыбаются
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липчанин 1

41 минуту назад
"Эксперты Автономной некоммерческой организации «Институт политического анализа и стратегий»" - они видно живут на подводной лодке и ушли в автономное плаванье!
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Ага

42 минуты назад
Уже второй день воняет сероводородом с НЛМК * .о
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