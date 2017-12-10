Общество
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Липецкая область одна из самых счастливых
Наряду с Белгородской и Тамбовской, Липецкая область названа самой счастливой в 2017 году
Эксперты Автономной некоммерческой организации «Институт политического анализа и стратегий» по итогам тщательного изучения социального самочувствия жителей 17 областей Центрального федерального округа (кроме Москвы) назвали Белгородскую область губернатора Евгения Савченко,Тамбовскую область губернатора Александра Никитина и Липецкую область главы региона Олега Королева, самыми счастливыми регионами в 2017 году, сообщает "Экономика Черноземья жизнь регионов".
При изучении проблемы и формулировании выводов эксперты опирались на следующие источники информации: СМИ и социальные сети (контент-анализ медиа), социологические опросы жителей (данные различных центров демоскопии), публичные жалобы и обращения в различные инстанции. Изначально в шорт-лист рейтинга самых счастливых регионов ЦФО вошли шесть областей, помимо трех регионов-победителей, вошли Калужская (губернатор Анатолий Артамонов), Курская (Александр Михайлов) и Тульская (Алексей Дюмин) области.
В конце ноября экспертами АНО "Институт политического анализа и стратегий" были названы самые несчастные регионы ЦФО, в число которых вошли Владимирская область губернатора Светланы Орловой, Московская область Андрея Воробьева и Орловская область Андрея Клычкова. Опрошенные респонденты отметили низкий уровень удовлетворенности населения социально-экономическим развитием этих регионов, общей неудовлетворенностью политической ситуации, а также выявили наиболее проблемные с имидежвой точки зрения конфликты и противоречия, повлиявшие в конечном счете на положение этих трех областей в рейтинге.
При изучении проблемы и формулировании выводов эксперты опирались на следующие источники информации: СМИ и социальные сети (контент-анализ медиа), социологические опросы жителей (данные различных центров демоскопии), публичные жалобы и обращения в различные инстанции. Изначально в шорт-лист рейтинга самых счастливых регионов ЦФО вошли шесть областей, помимо трех регионов-победителей, вошли Калужская (губернатор Анатолий Артамонов), Курская (Александр Михайлов) и Тульская (Алексей Дюмин) области.
В конце ноября экспертами АНО "Институт политического анализа и стратегий" были названы самые несчастные регионы ЦФО, в число которых вошли Владимирская область губернатора Светланы Орловой, Московская область Андрея Воробьева и Орловская область Андрея Клычкова. Опрошенные респонденты отметили низкий уровень удовлетворенности населения социально-экономическим развитием этих регионов, общей неудовлетворенностью политической ситуации, а также выявили наиболее проблемные с имидежвой точки зрения конфликты и противоречия, повлиявшие в конечном счете на положение этих трех областей в рейтинге.
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