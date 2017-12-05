Погода в Липецке

сегодня, 16:19

В Липецкой области до +1

488
#потепление
1
В Липецкой области до +1

6-7 декабря при прохождении атмосферных фронтов западного циклона через нашу территорию в Липецкой области пройдет снег разной интенсивности, усилится порывистый ветер.

8 декабря на фоне повышенного атмосферного лишь местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 1-3 градуса и составят 2-4 градусов мороза. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также умеренный, местами небольшой снег и метель. Ветер западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, метель. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до -2. 

Самым теплым день 6 декабря в Липецке был в 2008 году, когда температура воздуха достигла +10 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 31 градус мороза. 

488
#потепление
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Циклон с запада принесет в Липецкую область слабый снег
Циклон с запада принесет в Липецкую область слабый снег

вчера, 15:07

Погода в Липецке
В Липецкой области до +4 ночью и до +6 днем
#потепление
7
В Липецкой области до +4 ночью и до +6 днем

03.12.2017 14:08

Погода в Липецке
Сильный ветер и мокрый снег ожидаются этим вечером и ночью
#штормовое предупреждение
4
Сильный ветер и мокрый снег ожидаются этим вечером и ночью

02.12.2017 15:05

Погода в Липецке
В воскресенье в Липецкой области дожди и до +5
#потепление
8
В воскресенье в Липецкой области дожди и до +5

02.12.2017 12:07

Погода в Липецке
Южный ветер принесет в Липецкую область резкое потепление
#потепление
4
Южный ветер принесет в Липецкую область резкое потепление

01.12.2017 12:28

Погода в Липецке
Зима в Липецкой области начинается с дождя и потепления до +3
#дождь
Зима в Липецкой области начинается с дождя и потепления до +3

30.11.2017 16:46

Погода в Липецке