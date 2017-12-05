В Липецкой области до +1

6-7 декабря при прохождении атмосферных фронтов западного циклона через нашу территорию в Липецкой области пройдет снег разной интенсивности, усилится порывистый ветер.

8 декабря на фоне повышенного атмосферного лишь местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 1-3 градуса и составят 2-4 градусов мороза.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также умеренный, местами небольшой снег и метель. Ветер западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, метель. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до -2.

Самым теплым день 6 декабря в Липецке был в 2008 году, когда температура воздуха достигла +10 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 31 градус мороза.