Завтра одиннадцатиклассникам предстоит первый экзамен

Выпускники будут размышлять на темы «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Завтра, 6 декабря в 10:00 во всех школах региона стартует первый экзамен для одиннадцатиклассников. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой аттестации. В Липецке итоговое сочинение (изложение) будут писать более 2000 одиннадцатиклассников.

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором. К проверке по данным критериям оценивания допускаются итоговые сочинения (изложения), соответствующие таким требованиям, как объем итогового сочинения (изложения) (требование №1) и самостоятельность написания (требование №2). Рекомендуемое количество слов в сочинении – от 350, в изложении – 250-300.

Максимальное количество слов в сочинении и изложении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение или изложение не проверяется по критериям оценивания).

Итоговое сочинение и изложение выполняются самостоятельно. Не допускается списывание сочинения, изложения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). В сочинении допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. Если сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение (изложение) не проверяется по критериям оценивания).

Основной срок написания итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году – 6 декабря. 5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Кроме того, предусмотрены дополнительные сроки: 7 февраля 2018 года, 16 мая 2018 года.