Липчан просят обратить внимание на ориентировку

В Белгородской области пропал человек.

ОМВД России по Белгородскому району разыскивается пропавший без вести Гусаков Виталий Александрович, 22.08.1973 года рождения, житель поселка Разумное Белгородского района. Он 28 августа 2017 года покинул место жительства в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.



По имеющейся информации, разыскиваемый мог уехать в Липецкую область, указывают белгородские полицейские.



Его приметы: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост около 188 см, волосы темно-русые с сединой, короткие, носит бороду. Особые приметы: на шее слева имеется шрам после операции размером около 8 см, левый глаз немного прикрыт.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ОМВД России по Белгородскому району по телефонам: 8 (4722) 51-77-16, 51-46-16, 8-910-229-33-52 или «02».