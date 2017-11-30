Липчанка отсудила у мэрии квартиру для своего ребенка

Сын женщины — инвалид-колясочник.

Управление капитального ремонта Липецка объявило тендер на покупку квартиры. Отдельное двухкомнатное жилье там оценили в 1,9 млн рублей. Покупка совершается во исполнение решения суда.



Как указано в решении Советского районного суда Липецка, в ведомство обратилась мать ребенка-инвалида. Сын липчанки может перемещаться только на инвалидной коляске, и та двухкомнатная муниципальная квартира, где сейчас живет семья, не подходит для него. Инвалид-колясочник не может самостоятельно перемещаться по квартире, посещать ванную и туалет. В дверные проемы попросту не проходит коляска. Летом 2016 года суд рассмотрел иск матери ребенка-инвалида и вынес заочное решение о предоставлении семьи жилья.



К концу 2017 года в ведомстве мэрии Липецка его решили исполнить. В техническом задании к закупке указано, что семье инвалида намерены купить двухкомнатную квартиру площадью около 50 квадратных метров. Помещение должно быть или на первом этаже дома, или находится в жилом здании с грузовым лифтом. Семью намерены переселить в район, который относится к зоне обслуживания городской поликлиники №7. Например, в жилые районы «Елецкий», «Европейский» или «Университетский».



Сделку намерены совершить до конца года.