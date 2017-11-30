Происшествия

46 минут назад

Липчанка вынесла из кафе чужую шубу

8 624
#кража
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Липчанка вынесла из кафе чужую шубу

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 8 УМВД России по Липецку задержана 26-летняя женщина подозреваемая в краже дорогой шубы.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 ноября неработающая 36-летняя липчанка находилась в одном из кафе Липецка. Женщина заметила на вешалке рядом со своей курткой норковую шубу, принадлежащую девушке с соседнего столика. Незаметно от хозяйки, липчанка вынесла шубу стоимостью 40 000 рублей и хранила её у себя дома несколько дней. Потерпевшая обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую, которая в совершении преступления созналась и раскаялась. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.

8 624
#кража
2

Комментарии (8)

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Гость

3 минуты назад
Так 26 или 36 ????
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Просто Липецк

20 минут назад
Ольга Ивановна, это Вы относите в адрес воровки, или в адрес потерпевшей?)))
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Гость

21 минуту назад
Это что за шуба из норки за 40000. кролик наверное стриженный????????Настоящая качественная норковая шуба очень теплая Не говорите глупости, что она холодная И с каких это пор она стала не модной Да, халаты на синтепоне в моде , тем более такие какие в этом году поступили в продажу Там даже плащевкой не пахнет. так тряпочка прошитая 25 лет торговал верхней одеждой - знаю что говорю
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Сергей 13

25 минут назад
Ольга Ивановна, -у нас по жизни 90% пафоса,валенки рулят,но в них никто не ходит.
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.

25 минут назад
А сколько зверушек (роскомнадзор) для пафоса
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это я

27 минут назад
Ольга Ивановна, нет, это очень теплая зимняя одежда.
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Лидия

31 минуту назад
Дама устарела, натуральный мех давно не в моде.
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Ольга Ивановна

33 минуты назад
Норковая шуба очень холодная, в ней только в магазин за хлебом сходить, который рядом с домом. У женщин явно завышена самооценка. Одним словом шуба из норки - это пафос и не более.
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