Липчанка вынесла из кафе чужую шубу

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 8 УМВД России по Липецку задержана 26-летняя женщина подозреваемая в краже дорогой шубы.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 ноября неработающая 36-летняя липчанка находилась в одном из кафе Липецка. Женщина заметила на вешалке рядом со своей курткой норковую шубу, принадлежащую девушке с соседнего столика. Незаметно от хозяйки, липчанка вынесла шубу стоимостью 40 000 рублей и хранила её у себя дома несколько дней. Потерпевшая обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую, которая в совершении преступления созналась и раскаялась. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.