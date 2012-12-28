Липчанин решил купить орден и прогорел

Покупка на фейковом сайте обошлась в 118 тысяч рублей.

45-летнего жителя Липецка обманули при попытке приобрести орден Александра Невского.

Цели у мужчины были противоречивыми. Награду он собирался купить даже не для коллекционирования, а собирался показывать знакомым орден, которым был когда-то удостоен его родственник. Это он называл сохранением памяти об истории своей семьи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, копию ордена мужчина нашёл в Интернете, не обратив внимание, что сайт был явно фейковым. И простодушно перевёл «продавцу» 118 тысяч рублей. После этого покупатель три месяца ждал своей покупки. А затем убедился, что сайт больше не существует и забил тревогу.

Полицейские продавцов пока не нашли.

В СССР орден Александра Невского был учреждён в 1942 году для награждения командного состава Красной Армии. В современной России с 2010 года награду вручают за успехи на государственной службе, в области строительства, здравоохранения, экономики, науки и т.д.Копию ордена на интернет-аукционах можно купить за 3-4 тысячи рублей. Стоимость настоящего ордена начинается от 80 тысяч.

