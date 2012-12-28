Видео тройной аварии с участием «убийцы «Мазд»

Водитель, который «низко летел» уничтожил две машины одной марки.

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В распоряжении редакции GOROD48 попало видео вчерашнего тройного столкновения на проспекте Победы возле бизнес-центра.

За записи видно, как автомобиль «Ауди» развивает невероятную скорость в направлении Центрального рынка и на полном ходу буквально сносит «Мазду», а затем отскакивает в машину той же марки.

В итоге авто виновника аварии и обоим «Маздам» требуется дорогостоящий ремонт, а на проспекте Победы образовалась гигантская пробка. Если вы вчера вечером вернулись с работу намного позже обычного, причину медленной езды можете увидеть на этой записи.