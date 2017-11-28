Общество

сегодня, 15:39

Семья из Липецкой области победила во всероссийском конкурсе

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#конкурс
Семья из Липецкой области победила во всероссийском конкурсе

Семья Есиных-Овчинниковых из Чаплыгинского района стала участницей церемонии награждения победителей II Всероссийского конкурса «Семья года». Наши земляки победили в номинации «Семья - хранитель традиций»

85 семей из различных регионов страны стали лауреатами в пяти конкурсных номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья - хранитель традиций», «Золотая семья России». По итогам состязания издана почетная книга «Семья года - Россия 2017», которую получили все семьи.

Лучшие семьи года приветствовал Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Для лауреатов конкурса устроили большой праздничный концерт: между номинациями со сцены семьи поздравляли звезды российской эстрады.

Как  сообщают в управлении социальной защиты населения Липецкой области, организаторами соревнования, которое проводится с целью пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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#конкурс

Комментарии (2)

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Марина

25 минут назад
Очень рады за Чаплыгинскую семью Есиных=Овчинниковых! Поздравляем. Молодцы!!! Благополучия Вашей семье!!!!
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Мама трёх сыновей

39 минут назад
Хочу поздравить семью Есиных- Овчинниковых с победой. Успехов вам, здоровья!
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