58 минут назад
Липецкий каратист пробился на пьедестал почета в Питере (ФОТО)
Наш земляк победил соперников из Москвы и Тольятти.
Липчанин Евгений Папин стал «серебряным» призером престижного Всероссийского турнира по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого», который прошел в Санкт-Петербурге.
Наш земляк в разделе «полный контакт» в весовой категории до 85 кг в первом бою победил соперника из Москвы, а затем – каратиста из Тольятти.
В финале Папину противостоял местный боец, который в итоге и стал победителем соревнований. Евгений поднялся на вторую ступень пьедестала почета, и при этом выполнил свою главную цель – подтвердил звание кандидата в мастера спорта.
Подготовил спортсмена руководитель Липецкой областной федерации всеститевого каратэ Владимир Бедоян.