Липецкий каратист пробился на пьедестал почета в Питере (ФОТО)

Наш земляк победил соперников из Москвы и Тольятти.

Липчанин Евгений Папин стал «серебряным» призером престижного Всероссийского турнира по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого», который прошел в Санкт-Петербурге.

Наш земляк в разделе «полный контакт» в весовой категории до 85 кг в первом бою победил соперника из Москвы, а затем – каратиста из Тольятти.







В финале Папину противостоял местный боец, который в итоге и стал победителем соревнований. Евгений поднялся на вторую ступень пьедестала почета, и при этом выполнил свою главную цель – подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

Подготовил спортсмена руководитель Липецкой областной федерации всеститевого каратэ Владимир Бедоян.





