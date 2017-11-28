Спорт

58 минут назад

Липецкий каратист пробился на пьедестал почета в Питере (ФОТО)

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#Каратэ
Липецкий каратист пробился на пьедестал почета в Питере (ФОТО)

Наш земляк победил соперников из Москвы и Тольятти.

Липчанин Евгений Папин стал «серебряным» призером престижного Всероссийского турнира по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого», который прошел в Санкт-Петербурге.

Наш земляк в разделе «полный контакт» в весовой категории до 85 кг в первом бою победил соперника из Москвы, а затем – каратиста из Тольятти.

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В финале Папину противостоял местный боец, который в итоге и стал победителем соревнований. Евгений поднялся на вторую ступень пьедестала почета, и при этом выполнил свою главную цель – подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

Подготовил спортсмена руководитель Липецкой областной федерации всеститевого каратэ Владимир Бедоян.

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#Каратэ

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