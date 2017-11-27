сегодня, 11:13
В Лебедяни возмещен причиненный реке Дон ущерб
Муниципальный бюджет пополнят 5 миллионов 598,57 тысячи рублей.
Как сообщает управление Росприроднадзора по Липецкой области, ООО «Лебедянский» в добровольном порядке возмещен ущерб, причиненный реке Дон в результате аварийного сброса 25 апреля сточных вод с производственной площадки предприятия в результате обрушения склада готовой продукции.
Требование о добровольном возмещении вреда было направлено предприятию по итогам проведенного Управлением Росприроднадзора по Липецкой области административного расследования, в ходе которого установлены превышения показателей загрязняющих веществ в отобранных пробах сточных вод. Размер вреда составил 5598,57 тысячи рублей. Вся сумма подлежит зачислению в бюджет муниципального образования.
Возмещение ущерба от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц является мерой экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды, поэтому Управлением Росприроднадзора по Липецкой области будет взят на контроль вопрос об увеличении администрацией муниципального образования объемов бюджетного финансирования природоохранных мероприятий на территории Лебедянского района.
Для "правописного"
иван
Гость
Аборигену-недоучке
Абориген