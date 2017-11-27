Общество

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В Лебедяни возмещен причиненный реке Дон ущерб

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#экология #обрушение склада Pepsico
В Лебедяни возмещен причиненный реке Дон ущерб

Муниципальный бюджет пополнят 5 миллионов 598,57 тысячи рублей.

Как сообщает управление Росприроднадзора по Липецкой области, ООО «Лебедянский» в добровольном порядке возмещен ущерб, причиненный реке Дон в результате аварийного сброса 25 апреля сточных вод с производственной площадки предприятия в результате обрушения склада готовой продукции.

Требование о добровольном возмещении вреда было направлено предприятию по итогам  проведенного  Управлением Росприроднадзора по Липецкой области административного расследования, в ходе которого установлены превышения показателей загрязняющих веществ в отобранных пробах сточных вод. Размер вреда составил 5598,57 тысячи рублей. Вся сумма подлежит зачислению в бюджет муниципального образования.

Возмещение ущерба от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц является мерой экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды, поэтому Управлением Росприроднадзора по Липецкой области будет взят на контроль вопрос об увеличении администрацией муниципального образования объемов бюджетного финансирования природоохранных мероприятий на территории Лебедянского района.

5 377
#экология #обрушение склада Pepsico

Комментарии (5)

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Как гость
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Для "правописного"

12 минут назад
Ну вот один уже проявился, который по греет руки на этих откатах.
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иван

12 минут назад
теперь рабочих начнут лишать премии за все!надо же компенсировать убытки!лишали даже за пропажу вагона сока-весь завод на 100%(хотя рабочие вообще ни причем)!вагон в итоге нашли а премию назад не вернули.а тут хочешь не хочешь оберут всех до нитки!
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Гость

35 минут назад
Дону от этого конечно стало легче, рыба счастлива.
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Аборигену-недоучке

42 минуты назад
Возмещен - компенсирован, а ликвидирован - устранен
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Абориген

50 минут назад
Возмещен, это когда ущерб ликвидировали! А так похоже на официальную взятку для прекращения раследования!
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