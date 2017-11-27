В Лебедяни возмещен причиненный реке Дон ущерб

Муниципальный бюджет пополнят 5 миллионов 598,57 тысячи рублей.

Как сообщает управление Росприроднадзора по Липецкой области, ООО «Лебедянский» в добровольном порядке возмещен ущерб, причиненный реке Дон в результате аварийного сброса 25 апреля сточных вод с производственной площадки предприятия в результате обрушения склада готовой продукции.

Требование о добровольном возмещении вреда было направлено предприятию по итогам проведенного Управлением Росприроднадзора по Липецкой области административного расследования, в ходе которого установлены превышения показателей загрязняющих веществ в отобранных пробах сточных вод. Размер вреда составил 5598,57 тысячи рублей. Вся сумма подлежит зачислению в бюджет муниципального образования.

Возмещение ущерба от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц является мерой экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды, поэтому Управлением Росприроднадзора по Липецкой области будет взят на контроль вопрос об увеличении администрацией муниципального образования объемов бюджетного финансирования природоохранных мероприятий на территории Лебедянского района.