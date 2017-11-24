Общество

31 минуту назад

На Соколе пустят зеленую воду

2 344
#теплоснабжение
На Соколе пустят зеленую воду

ЛГЭК с помощью зеленого красителя проверит герметичность систем отопления на Соколе.


Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, для контроля над герметичностью систем теплоснабжения и несанкционированным разбором воды из закрытых систем отопления, в тепловую сеть от котельной «завод Свободный Сокол», будет добавлен реагент (уранин А), окрашивающий воду в зеленый цвет. С понедельника 27 ноября необычный цвет воды в системах отопления (не в горячей воде в ванной и кухне!) будет наблюдаться в домах по следующим адресам:

– ул. 40 лет Октября, Ушинского, Газина, Аксакова, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Смыслова, Ивана Франко;

– пер. Челюскинцев, Курако, Больничный;

– пл. Заводская, Константиновой;

– ул. Тамбовская, д. 1; ул. Бородинская, д. 1, 3; ул. Студеновская, д. 182, 197а; ул. Дружбы, д. 32; ул. Арсеньева, д. 38а,

В случае обнаружения утечек, луж, подтоплений в подвальных помещениях водой зеленого цвета, а также при появлении окрашенной воды из кранов в квартирах необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 23-28-84, 23-28-81 и следовать указаниям.

Данное мероприятие направлено на снижение утечек из системы теплоснабжения, соответственно, для повышения надежности отопления при понижении температуры окружающего воздуха.

Теплоснабжение указанных выше жилых домов осуществляется химически подготовленной водой, качество которой определяет возможность её использования только для отопления.

Отбор воды из системы отопления на нужды горячего водоснабжения строго запрещается!

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#теплоснабжение

Комментарии (2)

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3 минуты назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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вы с ума сошли!

12 минут назад
Пофиг на зеленую и розовую воду....... смотрите что в Ссёлках творится, ультразвук через пирожки расходится
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