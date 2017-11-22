Липецким следователям придется нарушить закон

Специалистам нужна техника с иностранным ПО.

Следственный комитет по Липецкой области объявил тендер на поставку универсального устройства для криминалистического исследования сотовых телефонов. Для покупки техники липецким сыщикам придется нарушить закон — запрет на приобретение аппаратов с иностранным программным обеспечением.



Как указано в документации к тендеру, в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке. К слову, сама техника оценена в 800 000 рублей. При успешном завершении электронного аукциона аппаратура прибудет заказчику до конца года.



Универсальное устройство для криминалистического исследования сотовых телефонов поможет сыщикам выжать из памяти устройства практически все данные. Например, аппаратура поможет извлечь данных из памяти не менее чем 23 400 профилей устройств, включая телефоны стандарта CDMA,GSM, спутниковые телефоны, наладонные компьютеры, спутниковые навигаторы, карты памяти, флеш-накопители, интернет – модемы. Специальное устройство предоставит данные об СМС и ММС, записях журналов входящих, исходящих и пропущенных звонков, фото, видео и аудио, а также позволит восстановить удаленные файлы, взломать пользовательские пароли, отследить передвижение пользователя, его общение в «Skype», «ICQ», «QIP», «Агент@Mail.Ru», «Whatsapp», «Viber», «Twitter», «Facebook», «Вконтакте».