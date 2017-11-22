Общество

сегодня, 12:03

Липецким следователям придется нарушить закон

14 1216
#тендер #закупка #телефон
1
Липецким следователям придется нарушить закон

Специалистам нужна техника с иностранным ПО.

Следственный комитет по Липецкой области объявил тендер на поставку универсального устройства для криминалистического исследования сотовых телефонов. Для покупки техники липецким сыщикам придется нарушить закон — запрет на приобретение аппаратов с иностранным программным обеспечением.

Как указано в документации к тендеру, в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке. К слову, сама техника оценена в 800 000 рублей. При успешном завершении электронного аукциона аппаратура прибудет заказчику до конца года.

Универсальное устройство для криминалистического исследования сотовых телефонов поможет сыщикам выжать из памяти устройства практически все данные. Например, аппаратура поможет извлечь данных из памяти не менее чем 23 400 профилей устройств, включая телефоны стандарта CDMA,GSM, спутниковые телефоны, наладонные компьютеры, спутниковые навигаторы, карты памяти, флеш-накопители, интернет – модемы. Специальное устройство предоставит данные об СМС и ММС, записях журналов входящих, исходящих и пропущенных звонков, фото, видео и аудио, а также позволит восстановить удаленные файлы, взломать пользовательские пароли, отследить передвижение пользователя, его общение в «Skype», «ICQ», «QIP», «Агент@Mail.Ru», «Whatsapp», «Viber», «Twitter», «Facebook», «Вконтакте».
14 1216
#тендер #закупка #телефон
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путилин ( в народе гребянёк )

20 минут назад
Полностью согласен с Божко соломенным
ответить

падлы

22 минуты назад
плюют на закон
ответить

Соломенная Божко

23 минуты назад
В Липецкой области беззаконие
ответить

Роман Королёв

25 минут назад
Закон, закон. Кому он нужен закон. Вы думаете я по закону поступил. Я задавил человека насмерть, при этом нарушил ПДД, находясь в сильном алкогольном опьянении, с места проишествия скрылся, пытался запутать следствие, угрожал родственникам пострадавшей и т.к далее и т.п. Для меня нет ЗАКОНА.
ответить

И что из этого

26 минут назад
Может айфоны всем выкинуть америка этоже плохо и всё зло от этих империалистов или налогом обложить 10000 тышь в год с каждого яблока .
ответить

Липчанин

37 минут назад
интересно, а они знают что такое конституция.....
ответить

это

40 минут назад
вне закона
ответить

Елена Какина

41 минуту назад
Это почему одним можно нарушать закон, другим нет
ответить

повальная слежка

42 минуты назад
повальная слежка
ответить

Закон для всех один

43 минуты назад
вам понятно, а то все будут не по закону и начнётся новая кровавая революция
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанин просит отменить школьные поборы на охрану
#охрана #инициатива #поборы
7
Липчанин просит отменить школьные поборы на охрану

32 минуты назад

Общество
Липецк в снегу (ФОТО)
#снегопад
5
Липецк в снегу (ФОТО)

58 минут назад

Общество
Липчане жалуются на новый противоледный реагент
#снег
16
Липчане жалуются на новый противоледный реагент

сегодня, 12:06

Общество
Несколько улиц областного центра останутся завтра без воды
#водоснабжение
1
Несколько улиц областного центра останутся завтра без воды

сегодня, 11:46

Общество
Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов
#снегопад
12
Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов

сегодня, 11:42

Общество
Осужденный рецидивист сорвал погон с плеча надзирателя
#насилие в отношении представителя власти
13
Осужденный рецидивист сорвал погон с плеча надзирателя

сегодня, 11:21

Общество