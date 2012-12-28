«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Происшествия
461
сегодня, 09:45
1
Нашедшего в туалете телефон ельчанина осудили за кражу
Хозяин телефона забыл его на сушилке для рук.
Нашедший телефон мужчина его присвоил. Потерпевшему был нанесён ущерб в 6626 рублей.
Елецкий городской суд признал мужчину виновным в краже и назначил 240 часов обязательных работ.
2
1
0
2
1
Комментарии (1)