Нашедшего в туалете телефон ельчанина осудили за кражу

Хозяин телефона забыл его на сушилке для рук.

Житель Елецкого района выслушал приговор по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года подсудимый в туалете АЗС «Роснефть» увидел лежащий на сушилке для рук сотовый телефон, ранее забытый потерпевшим.Нашедший телефон мужчина его присвоил. Потерпевшему был нанесён ущерб в 6626 рублей.Елецкий городской суд признал мужчину виновным в краже и назначил 240 часов обязательных работ.