За сутки грибами отравились 2 человека

Любители тихой охоты собирали рядовки и сыроежки.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, за минувшие сутки грибами отравились ещё 2 человека.



60-летняя женщина из Липецкого района почувствовала себя плохо после того, как отведала сыроежки. А 33-летний мужчина из Липецка отравился рядовками.



Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности. Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах. Собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими.Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение. Когда вы собираете сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки пластинки всегда белого цвета. Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы. Не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус. Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно. Категорически запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, т.к. при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям. Не давайте грибов детям, т.к. для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом. Не употребляйте в пищу грибов при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.



Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях. На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции. Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.



Чтобы защитить себя и своих близких от ботулизма следует соблюдать основные меры профилактики: для консервирования надо использовать только свежие грибы, недопустимо консервировать лежалые, испорченные грибы; из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания; необходимо тщательно мыть грибы, если их поверхность загрязнена землей пользоваться при мытье щеткой; чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба — только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд; консервированные грибы рекомендуется хранить в темном месте при низкой температуре; исключить приобретение изготовленных в домашних условиях консервированных грибов в местах несанкционированной торговли у частных лиц для предохранения себя и своей семьи от заболевания ботулизма; токсин, вызывающий ботулизм, очень живуч, погибает только при кипячении в течение 20-30 минут при температуре более 100 градусов. Именно эта процедура считается главной профилактикой ботулизма, хотя проводят ее далеко не все. Микробу при этом не может навредить ни сахар, ни соль, ни уксус, которые добавляют к консервам.Поскольку ботулизм считается крайне опасным заболеванием, часто заканчивающимся смертельным исходом, соблюдение этих правил поможет избежать возникновения данного заболевания.

