В МУП «Липецкпассажиртранс» - новый руководитель

Им стал финансист из ПАО «Ростелеком».

Вчера на оперативном совещании в администрации Липецка глава города Сергей Иванов сообщил городскому активу о новом руководителе крупнейшего муниципального предприятия, «Липецкпассажиртранс». Им стал бывший финансовый директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов.



Очевидно, что сменивший Виталия Гурьева руководитель - человек команды первого вице-мэра Липецка Дмитрия Аверова, выходца из того же «Ростелекома», который в рамках недавней устроенной Сергеем Ивановым административной реформы стал ко всему прочему еще куратором дорог и транспорта.



Константину Власову - 35 лет. У него - три высших образования: в транспортной, финансовой и управленческой сферах. Последние несколько месяцев он работал заместителем директора МУП «Липецкпассажиртранс» по финансам.



Задачи, которые поставил глава Липецка новому руководителю муниципального предприятия с числом работников, превышающих тысячу человек, весьма амбициозны. Во-первых, Константин Власов должен добиться безубыточности работы «Липецкпассажиртранса», организации, которую председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова в июле назвала «работающей в темную».



Действительно, 2016 год предприятие закончило с дебиторской задолженностью в размере 33,7 млн рублей, и кредиторской на сумму 83,1 миллиона. Аудиторы выявили, что ремонтом подвижного состава, по бумагам, в МУПе занимаются две коммерческих организации - ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» - и это тогда, когда в «Липецкпассажиртрансе» есть собственный штат работников ремонтно-механических мастерских с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млн рублей. «Договорами с ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств не определены объемы и не установлена цена по видам оказываемых услуг», - написали ревизоры, анализируя финансово-хозяйственную деятельность МУП «Липецкпассажиртранс» за 2015-2016 годы.



Также аудиторы указали, что на предприятии в нарушение законов отсутствовали фактические объемы потраченных на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев средств. В то же время два указанных коммерческих предприятия безвозмездно используют в своей деятельности недвижимость МУПа. То есть с предприятия, куда рекой ежедневно текут миллионы бюджетных средств и средств населения (его годовая выручка превышает миллиард рублей), под предлогом оплаты работ коммерсантам можно было выводить сколь угодно большие деньги. Ревизия выявила факт списания со счетов МУПа 48,2 млн рублей в 2015-2016 годах как оплату за поставленные частниками запчасти. Но кто возьмется доказать, что все эти средства ушли по их прямому назначению, если в акте проверки указано: «в учетной политике предприятия не предусмотрено формирование и отражение операций по ремонту оборотного фонда»?



Так что новому руководителю предприятия придется очистить доставшиеся ему авгиевы конюшни. Но уже известно, что Константин Власов собирается закончить этот год «в ноль», т. е. без убытков, на погашение которых из городского бюджета предприятие ежегодно получало 300-400 млн рублей дотации, а следующий год - в плюсе.



С достижением этой цели связана еще одна поставленная перед руководством МУПа грандиозная задача: постепенно обновить подвижной состав предприятия без привлечения бюджетных средств (для замены всего подвижного состава «Липецкпассажиртранса» необходимы 3 млрд рублей, а таких средств в городской казне нет). Напомним, что муниципальные автобусы изношены на 97%, троллейбусы - на 99%, трамваи - на 100% (последнее приобретение автобусов на момент проверки - 2012 год, троллейбусов - 2010-й, трамваев - 1992-й).



Заменив троллейбусы на автобусы, на предприятии тут же сократили убытки от ликвидации этого вида электротранспорта на 70 млн рублей в год. Теперь в МУПе думают над тем, по какой схеме и у какого производителя приобрести до конца года вдобавок к уже закупленным летом 21 новому «ЛиАЗу» еще 40 автобусов. Также Константин Власов будет решать, у какого производителя приобрести электробусы. Ведь тот «КамАЗ-55994Э», который сейчас проходит тестовые испытания, работает от зарядки до зарядки всего 70 километров, то есть четыре рейса, и этот показатель не удовлетворяет департамент транспорта мэрии (предприятие хотело бы получить машину, которая ездила бы без зарядки до 200 километров).



P.S. Виталий Гурьев переместился на должность заместителя директора МУП «Липецкпассажиртранс».

