Общество

15 минут назад

Автор идеи памятника Победы предложил липчанм собрать средства на новый мост

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#благоустройство
Автор идеи памятника Победы предложил липчанм собрать средства на новый мост

Почетный гражданин Липецка Петр Кащенко выступил с новой инициативой.

92-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Кащенко в канун Дня города обратился в Липецкий городской Совет депутатов с просьбой поддержать его новый общественный проект. Почетный гражданин Липецка предлагает жителям города принять участие в сборе средств на строительство третьего мостового перехода, который он уже назвал «Мостом Победы».

Петр Кащенко считает, что новый мост станет настоящим достоянием липчан, и планирует также собрать деньги всем городом, в том числе и с участием промышленных предприятий. Набранная сумма, по его мнению, станет дополнительным аргументом липецких властей в запросе помощи от федерального центра. Инициативу Почетного гражданина озвучил на прошедшем «депутатском часе» первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

Напомним, несколько лет назад с помощью Петра Кащенко были собраны больше трех миллионов рублей, на которые был установлен памятник Победы в Липецке. Как заявляет сам активист, деньги пожертвовали больше 50 тысяч липчан и памятник можно смело называть народным.

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#благоустройство

Комментарии (3)

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4 секунды назад
Для этого есть власть и государство. Не дело людей заниматься хоз делами.
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Ага, щаз

2 минуты назад
мост будет такое же армянширпотреб как и памятник?
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Спасибо! деду за ПОБЕДУ!!!

3 минуты назад
но надо экономить, я собираю себе на проезд!!!
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