15 минут назад
Автор идеи памятника Победы предложил липчанм собрать средства на новый мост
Почетный гражданин Липецка Петр Кащенко выступил с новой инициативой.
Петр Кащенко считает, что новый мост станет настоящим достоянием липчан, и планирует также собрать деньги всем городом, в том числе и с участием промышленных предприятий. Набранная сумма, по его мнению, станет дополнительным аргументом липецких властей в запросе помощи от федерального центра. Инициативу Почетного гражданина озвучил на прошедшем «депутатском часе» первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
Напомним, несколько лет назад с помощью Петра Кащенко были собраны больше трех миллионов рублей, на которые был установлен памятник Победы в Липецке. Как заявляет сам активист, деньги пожертвовали больше 50 тысяч липчан и памятник можно смело называть народным.
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Ага, щаз
Спасибо! деду за ПОБЕДУ!!!