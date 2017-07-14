Автор идеи памятника Победы предложил липчанм собрать средства на новый мост

Почетный гражданин Липецка Петр Кащенко выступил с новой инициативой.

92-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Кащенко в канун Дня города обратился в Липецкий городской Совет депутатов с просьбой поддержать его новый общественный проект. Почетный гражданин Липецка предлагает жителям города принять участие в сборе средств на строительство третьего мостового перехода, который он уже назвал «Мостом Победы».

Петр Кащенко считает, что новый мост станет настоящим достоянием липчан, и планирует также собрать деньги всем городом, в том числе и с участием промышленных предприятий. Набранная сумма, по его мнению, станет дополнительным аргументом липецких властей в запросе помощи от федерального центра. Инициативу Почетного гражданина озвучил на прошедшем «депутатском часе» первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

Напомним, несколько лет назад с помощью Петра Кащенко были собраны больше трех миллионов рублей, на которые был установлен памятник Победы в Липецке. Как заявляет сам активист, деньги пожертвовали больше 50 тысяч липчан и памятник можно смело называть народным.