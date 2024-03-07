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Происшествия
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сегодня, 14:17
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На проспекте Победы в лобовую столкнулись «ВАЗ» и «Аутлендер»
Отечественный автомобиль выбросило на встречную полосу. На место аварии прибыла бригада «скорой».
По словам очевидцев аварии, внедорожник двигался в сторону Кольцевой, а «ВАЗ» — в сторону Центрального рынка. В районе автомагазина «ВАЗ» выбросило на встречную полосу, где автомобили столкнулись практически в лобовую.
Помощь врачей понадобилась водителю «ВАЗ-2114».
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