На проспекте Победы в лобовую столкнулись «ВАЗ» и «Аутлендер»

Отечественный автомобиль выбросило на встречную полосу. На место аварии прибыла бригада «скорой».



Днем 7 марта на проспекте Победы в Липецке столкнулись «ВАЗ-2114» и «Митсубиси Аутлендер».По словам очевидцев аварии, внедорожник двигался в сторону Кольцевой, а «ВАЗ» — в сторону Центрального рынка. В районе автомагазина «ВАЗ» выбросило на встречную полосу, где автомобили столкнулись практически в лобовую.Помощь врачей понадобилась водителю «ВАЗ-2114».