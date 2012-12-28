22-летний и 21-летний липчане cкупали банковские карты

Их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей организованной группой.

В Липецке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ в отношении двоих мужчин, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей организованной группой.По версии следствия, в мае прошлого года 22-летний липчанин создал организованную группу для неправомерного приёма и перевода денежных средств и привлёк к её деятельности своего 21-летнего знакомого. Вместе они занимались поиском тех, кто оформлял на своё имя банковские карты для последующей их продажи.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cледствие полагает, что на счету сообщников 6 эпизодов преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей. А общая сумма незаконных финансовых операций составила более 6 миллионов рублей.22-летний мужчина арестован, а его подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Вычислили и пять человек, которые за деньги передавали мужчинам банковские карты на своё имя. Их действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 187 УК РФ. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.