«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
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Происшествия
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сегодня, 16:00
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22-летний и 21-летний липчане cкупали банковские карты
Их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей организованной группой.
По версии следствия, в мае прошлого года 22-летний липчанин создал организованную группу для неправомерного приёма и перевода денежных средств и привлёк к её деятельности своего 21-летнего знакомого. Вместе они занимались поиском тех, кто оформлял на своё имя банковские карты для последующей их продажи.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cледствие полагает, что на счету сообщников 6 эпизодов преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей. А общая сумма незаконных финансовых операций составила более 6 миллионов рублей.
22-летний мужчина арестован, а его подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Вычислили и пять человек, которые за деньги передавали мужчинам банковские карты на своё имя. Их действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 187 УК РФ. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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