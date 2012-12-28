Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Общество
В липецком подъезде нашли собачью голову и записку
Происшествия
Липчанка зарезала мужа, сидя у него на коленях
Происшествия
В Липецкой области ночью до -16
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два рыбака оказались на отколовшейся льдине в 50 метрах от берега
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
Общество
61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала
Происшествия
На проспекте Победы в лобовую столкнулись «ВАЗ» и «Аутлендер»
Происшествия
Житель Липецка убил знакомого из обреза: следствию он заявил о самообороне
Происшествия
Читать все
Липчанка зарезала мужа, сидя у него на коленях
Происшествия
На проспекте Победы в лобовую столкнулись «ВАЗ» и «Аутлендер»
Происшествия
Обвинённый в инсталляции с собачьей головой конкурент: «Меня хотят подставить»
Происшествия
22-летний и 21-летний липчане cкупали банковские карты
Происшествия
На улице 9 Января в Липецке заменили водопропускные трубы
Общество
«Металлургу» разрешили играть в Липецке
Спорт
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Почти зима: в Липецкой области от -16 ночью до -5 днем
Погода в Липецке
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Культура
Читать все
Происшествия
691
сегодня, 16:00
3

22-летний и 21-летний липчане cкупали банковские карты

Их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей организованной группой.

В Липецке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ в отношении двоих мужчин, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей организованной группой.

По версии следствия, в мае прошлого года 22-летний липчанин создал организованную группу для неправомерного приёма и перевода денежных средств и привлёк к её деятельности своего 21-летнего знакомого. Вместе они занимались поиском тех, кто оформлял на своё имя банковские карты для последующей их продажи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cледствие полагает, что на счету сообщников 6 эпизодов преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей. А общая сумма незаконных финансовых операций составила более 6 миллионов рублей.

22-летний мужчина арестован, а его подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Вычислили и пять человек, которые за деньги передавали мужчинам банковские карты на своё имя. Их действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 187 УК РФ. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
деньги
1
0
1
2
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионер
17 минут назад
Всё везде отцифровано. Только везде требуют бумажные ксерокопии.
Ответить
Аурелиано
38 минут назад
И где здесь речь о поддельных платежных картах, средствах платежа? В чем объективная сторона деяния? Статью 3 УК РФ по-моему не отменяли?
Ответить
Кпсс
сегодня, 16:12
Держитесь народ,скоро очень цифровой рубель заиграет,так вообще будуть следить за каждым...да и в любой момент забирать их по прихоти царя и его шайки...
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru