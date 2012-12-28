Подросток и водитель пострадали в столкновении автомобиля с деревом

Авария произошла в Усманском районе.



6 марта около 18:00 на дороге Усмань – Московка – Дрязги автомобиль «Сузуки» съехал в кювет и врезался в дерево. Как сообщили в УГИБДД по Липецкой области, 29-летний водитель не справился с управлением. В аварии пострадал водитель и его 14-летний пассажир. Оба госпитализированы.«6 марта на дорогах области автоинспекторы выявили 379 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены двое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 88. На дорогах региона зарегистрировано 15 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших», — так описывает ГИБДД дорожную ситуацию вчерашнего дня.