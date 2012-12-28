Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
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«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Происшествия
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29 минут назад
Подросток и водитель пострадали в столкновении автомобиля с деревом
Авария произошла в Усманском районе.
«6 марта на дорогах области автоинспекторы выявили 379 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены двое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 88. На дорогах региона зарегистрировано 15 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших», — так описывает ГИБДД дорожную ситуацию вчерашнего дня.
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