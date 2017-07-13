Липчане пройдут 30 километров

Прогуляться пешком от Липецка до Ярлуково приглашают все желающих.

В регионе продолжается серия походов выходного дня, направленных на пропаганду активного образа жизни и местного туризма.

Следующий пеший поход намечен на 16 июля. Старт - в 9 утра. Сбор участников – в районе городского пляжа (Липецк, ул.Карла Маркса, 30).

Поход пройдет по маршруту: Липецк — Пионерлагеря (Матырское водохранилище) - село Малей - село Ярлуково - далее на рейсовом автобусе до Липецка. Длина маршрута составит около 30 километров.

Регистрация участников осуществляется в группе Вконтакте «Туристический клуб имени Евгения Смургиса». Но в случае неблагоприятных погодных условий организаторы могут перенести мероприятие.

Поход состоится в рамках проекта «Здоровая молодежь - Здоровый регион!», который стал победителем в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью.