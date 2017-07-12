Липчанам под открытым небом покажут фильм 1924 года

В День города снова будет работать площадка «Синематограф Унион».

В рамках фестиваля "Липецкое городище" 14 июля в 22:00 главная сцена Нижнего парка превратится в огромный киноэкран.



Как сообщают органиаторы фестиваля, в этом году в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции покажут кинофильм "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков", режиссёр Лев Кулешов, 1924 год.



Фильм-комедия рассказывает о приключениях американца в советской России, о хороших и плохих советских людях.





Правда, в прошлом году в День города в "Синематограф Унион" пришли всего около 50 зрителей.



Напомним, бывший кинотеатр "Унион" является одним из старейших зданий Липецка. Здание, являющееся памятником истории и культуры, построено в «кирпичном» стиле в последней четверти ХIХ века. Впервые в документах оно упоминается в 1893 году, когда его владельцы братья Николай, Иван и Василий Сидоровы подали прошение об утверждении проекта на ремонт и исправление принадлежащего им дома «по Старобазарной площади против Курзала Липецких Минеральный вод». Сохранился акт осмотра углового дома «по улице в один этаж и со двора в два этажа с подвальным нежилым помещением». В 1909-1910-м годах интерес к этому зданию проявил крестьянин Василий Титов, который получил дом в аренду, и 15 февраля 1911 года начались работы по переустройству здания в кинотеатр. Как следует из пояснительной записки Титова, «Здание, приспосабливаемое под театр, имеет кроме главного входа с Садовой (К.Маркса) улицы три запасных выхода из зрительного зала на Вознесенскую площадь, два выхода во двор из помещения фойе. Приспособление этого дома под театр заключается в следующем: будет устроена деревянная перегородка для раздевальни, в помещении фойе существующие деревянные перегородки, винтовая лестница для внутреннего сообщения со вторым этажом подлежат уничтожению, из фойе два выхода во вновь устраиваемые мужскую и дамскую уборные. Некоторые окна будут закрыты изнутри щитами».



К 1913 году кинотеатр Титова уже работал в полном объеме. К этому времени в Липецке действовали ещё два кинотеатра: «Унион» «ирбитского мещанина Вадима Николаевича Голова и австрийского подданного Викентия Ивановича Майера» и другой — дворянина Василия Васильвича Петина в Курзале Липецких Минеральных вод». Предположительно, около 1914 года театр синематографа Титова был переименован в кинотеатр «Унион», по видимому, в результате приобретения Головым и Майером помещения в доме купчихи Сидоровой.



В 1918 году в этом здании прошла первая уездная конференция РКП(б). В рамках подготовки к празднованию годовщины Октябрьской революции кинотеатр получил новое название - "Красная звезда". К весне 1922-го арендаторы отказались от кинотеатра «ввиду большого дефицита и таковой не функционировал». Позже кинотеатр «Красная звезда» был переименован в «МОПР» - по сокращенному названию местного отделения Международной организации помощи революционерам. Во второй половине 20-х годов он назывался «Маяк», а в 1932-м году получил наименованием "Имени 15-летия Октября". Перед этим здание кинотеатра расширили, пристроили новый зрительный зал и оборудовали его современной звуковой аппаратурой. Тогда же здание подверглось внешней переделке с изменением архитектурного декора в стиле советской неоклассики.



Во время Великой Отечественной войны кинотеатр работал, но давал за день максимум два сеанса. А ночью в фойе и кинозале ночевали солдаты. Здание не использовалось с 1992 года, уже тогда там начались ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального декора фасадов конца ХIХ века. В 2011-м году средства на реставрацию здания, ставшего объектом культурного наследия регионального значения, были выделены из областного бюджета. Ремонтно-реставрационные работы начались в 2012-м, и 25 февраля 2016 года «Унион» снова распахнул свои двери как Концертный зал имени Тихона Хренникова.



