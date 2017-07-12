Липецкая кенгуру Беннетта переехала к жениху в Белгород

Девятимесячная кенгуру пока живёт отдельно.

Как сообщает interfax-russia.ru , кенгуренок Беннетта из липецкого зоопарка переехал на постоянное место жительства в Белгород.

"Девятимесячную самочку приобрели специально для одинокого кенгуру Бена, которому искали пару с прошлого года. Бен сразу же проявил к ней интерес, но она еще слишком маленькая, поэтому приняли решение пока держать их отдельно", - пояснил "Интерфаксу" замдиректора белгородского зоопарка Андрей Шестаков.

Липецкая малышка-кенгуру, которая недавно покинула материнскую сумку, повадками напоминает пугливого бельчонка, поэтому за ней закрепилась кличка "Белка". Посетители уже могут увидеть Белку на прогулке, когда ее выпускают из закрытого помещения в вольер. Потомства от будущей семьи кенгуру сотрудники зоопарка ожидают не раньше следующего года.