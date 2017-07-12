В России
29 минут назад
Кержаков открестился от браконьерства
Футболист пообещал выпустить мальков.
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков решил лично прокомментировать историю с возбуждением в его отношении административного дела после того, как он на отдыхе в Карелии опубликовал в Instagram фото четырех выловленных озерных лососей, занесенных в Красную книгу РФ.
Как пишет «Росбалт», сегодня Кержаков опубликовал фотографию с другой рыбой и заявлением, что выловил в озере только ее. Футболист отметил, что не знал о запрете добычи лосося до резонанса в СМИ. Он пообещал, что в ближайшее время приедет в Карелию, чтобы выпустить несколько тысяч мальков в Онежское озеро. Как и накануне, мужчина на снимке улыбается.
Заядлый рыбак и футболист Александр Кержаков накануне стал центром скандала из-за снимка в соцсети. Спортсмен выложил в Instagram фото с пойманными лососями. Согласно геолокации, снимок был сделан в Карелии. На публикацию тут отреагировали и осуждающие его подписчики, и сотрудники рыбнадзора. В ведомстве пообещали провести проверку и установить причастных к нанесению вреда животному ресурсу. 34-летнему форварду грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.
Как пишет «Росбалт», сегодня Кержаков опубликовал фотографию с другой рыбой и заявлением, что выловил в озере только ее. Футболист отметил, что не знал о запрете добычи лосося до резонанса в СМИ. Он пообещал, что в ближайшее время приедет в Карелию, чтобы выпустить несколько тысяч мальков в Онежское озеро. Как и накануне, мужчина на снимке улыбается.
Заядлый рыбак и футболист Александр Кержаков накануне стал центром скандала из-за снимка в соцсети. Спортсмен выложил в Instagram фото с пойманными лососями. Согласно геолокации, снимок был сделан в Карелии. На публикацию тут отреагировали и осуждающие его подписчики, и сотрудники рыбнадзора. В ведомстве пообещали провести проверку и установить причастных к нанесению вреда животному ресурсу. 34-летнему форварду грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.