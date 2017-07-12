В России

29 минут назад

Кержаков открестился от браконьерства

62
#Александр Кержаков #лосось
Кержаков открестился от браконьерства

Футболист пообещал выпустить мальков.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков решил лично прокомментировать историю с возбуждением в его отношении административного дела после того, как он на отдыхе в Карелии опубликовал в Instagram фото четырех выловленных озерных лососей, занесенных в Красную книгу РФ.

Как пишет «Росбалт», сегодня Кержаков опубликовал фотографию с другой рыбой и заявлением, что выловил в озере только ее. Футболист отметил, что не знал о запрете добычи лосося до резонанса в СМИ. Он пообещал, что в ближайшее время приедет в Карелию, чтобы выпустить несколько тысяч мальков в Онежское озеро. Как и накануне, мужчина на снимке улыбается.

Заядлый рыбак и футболист Александр Кержаков накануне стал центром скандала из-за снимка в соцсети. Спортсмен выложил в Instagram фото с пойманными лососями. Согласно геолокации, снимок был сделан в Карелии. На публикацию тут отреагировали и осуждающие его подписчики, и сотрудники рыбнадзора. В ведомстве пообещали провести проверку и установить причастных к нанесению вреда животному ресурсу. 34-летнему форварду грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.
62
#Александр Кержаков #лосось

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Орле мать продала ребенка бездетной женщине
В Орле мать продала ребенка бездетной женщине

11 минут назад

В России
В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз‍
В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз‍

18 минут назад

В России
Ложь в соцсетях предлагают наказывать штрафом
#штраф #соцсети
Ложь в соцсетях предлагают наказывать штрафом

37 минут назад

В России
Полонский освобожден в зале суда по делу об обмане на 2,6 млрд рублей
#Полонский #мошенничество #дольщики
Полонский освобожден в зале суда по делу об обмане на 2,6 млрд рублей

45 минут назад

В России
При получении гражданства России нужно будет давать присягу
#присяга #гражданство
При получении гражданства России нужно будет давать присягу

53 минуты назад

В России
Россияне сократили расходы на ипотеку
Россияне сократили расходы на ипотеку

сегодня, 12:21

В России