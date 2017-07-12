В Липецке отметили всемирный день шоколада

В роли шоколатье выступили юные липчане

В медиацентре областной детской библиотеки отметили всемирный день шоколада. Работники библиотеки подготовили познавательный игровой час «Шоколадные истории».

Много сладких и ванильных историй услышали юные читатели в этот день: и о том, что первое упоминание о шоколаде насчитывает более 3500 лет, что сладким этот десерт сделали французы; что шоколад различается по вкусу и цвету. Также ребята сами попробовали себя в роли шоколатье, составляли рецепты, отгадывали загадки, учились различать разновидности шоколада. А помогла им справиться с трудными заданиями выставка медиаресурсов и книг, оформленная к мероприятию, сообщили в библиотеке.