Общество

50 минут назад

В Липецке отметили всемирный день шоколада

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В Липецке отметили всемирный день шоколада

В роли шоколатье выступили юные липчане

В медиацентре областной детской библиотеки отметили всемирный день шоколада. Работники библиотеки подготовили познавательный игровой час «Шоколадные истории».

Много сладких и ванильных историй услышали юные читатели в этот день: и о том, что первое упоминание о шоколаде насчитывает более 3500 лет, что сладким этот десерт сделали французы; что шоколад различается по вкусу и цвету. Также ребята сами попробовали себя в роли шоколатье, составляли рецепты, отгадывали загадки, учились различать разновидности шоколада. А помогла им справиться с трудными заданиями выставка медиаресурсов и книг, оформленная к мероприятию, сообщили в библиотеке.

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