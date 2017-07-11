Общество

43 минуты назад

Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»

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#Сапрыкин #путешествие
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Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»

Алексей Сапрыкин провел в пути три недели

Как сообщал GOROD48, липчанин Алексей Сапрыкин 18 июня отправился в путь из Липецка во Владивосток. Его идея заключалась в передвижении на электричках. Но, электрички ходят в России далеко не везде, поэтому ему пришлось ехать и на других видах транспорта. 

Как сообщил Алексей сегодня вечером на своих страничках в социальных сетях, он достиг Владивостока, сменив 44 электрички, 4 поезда, 2 маленьких грузовичка, 1 автобус, и один раз ехал с дальнобойщиком. 

Алексей преодолел 9288 километров.


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#Сапрыкин #путешествие
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Комментарии (2)

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голодранец

6 минут назад
главный вопрос:"бесплатно?"или все таки где то пришлось платить?
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Житель

27 минут назад
Очередной блогер пытающийся заработать на тупости через ютуб
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