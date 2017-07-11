Общество
43 минуты назад
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»
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Алексей Сапрыкин провел в пути три недели
Как сообщал GOROD48, липчанин Алексей Сапрыкин 18 июня отправился в путь из Липецка во Владивосток. Его идея заключалась в передвижении на электричках. Но, электрички ходят в России далеко не везде, поэтому ему пришлось ехать и на других видах транспорта.
Как сообщил Алексей сегодня вечером на своих страничках в социальных сетях, он достиг Владивостока, сменив 44 электрички, 4 поезда, 2 маленьких грузовичка, 1 автобус, и один раз ехал с дальнобойщиком.
Алексей преодолел 9288 километров.
Как сообщил Алексей сегодня вечером на своих страничках в социальных сетях, он достиг Владивостока, сменив 44 электрички, 4 поезда, 2 маленьких грузовичка, 1 автобус, и один раз ехал с дальнобойщиком.
Алексей преодолел 9288 километров.
2 255
голодранец
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