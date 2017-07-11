Общество

сегодня, 21:02

На улице Кривенкова провалился асфальт

8 674
#дороги
На улице Кривенкова провалился асфальт

У промоины выставлен пост ДПС.

Напротив дома №13 по улице Кривенкова в Липецке сегодня вечером провалилось асфальтовое полотно дороги. Под дырой в асфальте видна огромная промоина, в которую с легкостью поместится грузовик типа "ГАЗель". Судя по близости к дыре решетки ливневой канализации, дорожную подушку могло размыть водой из худой трубы во время дождей.

Провал в дороге заметил проезжавший мимо водитель. Он сообщил о небезопасной дыре в дежурную часть ГИБДД. Сейчас возле промоины выставлен пост ДПС.

- Мне уже известно о случившемся. На место провала скоро подойдет техника и специалисты, которые определят причину случившегося. Первым делом мы оградим провал, чтобы он не стал ловушкой для транспорта. Потом начнем работу по ликвидации промоины, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.  
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8 674
#дороги

Комментарии (8)

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Город 48.

16 минут назад
Вот работа нашего мера * -да-бо-ла и его покровителя губера.
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виталик

26 минут назад
ВОТ ОНА-РАБОТА ЛИЦ КАВКАЗСКОЙ НАЦ-ТИ И ИХ НИХ КРЫШИВАЛЬШИКОВ
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Влад

30 минут назад
Этот провал уже как две недели на дороге ,выставили знаки после звонка в гибдд две недели назад и ни кто не ремонтировал дорогу, сегодня окончательно провалилась дорога , так вот и работают городские службы , пока жители их не начинают заставлять работать они ни чего не делаю , и все у них хорошо. Куда смотрит прокуратура и другие контролирующие органы?
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Каток

32 минуты назад
Вестимо клали дорогу хохлы
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Россия

43 минуты назад
Спасибо мереи за самые лучшие ямы .или это дом иванова
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fed

47 минут назад
Это тербунский метеорит
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Вывод

59 минут назад
Либо близко подходить нельзя,а то оттуда пукнет,либо ливневки мы тоже не умеем делать и надо звать белорусов.
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Гостья

9 минут назад
Уже никого нет, наряд ДПС уехал. Слежу из окна. Стоят только комиссары
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