На улице Кривенкова провалился асфальт

У промоины выставлен пост ДПС.

Напротив дома №13 по улице Кривенкова в Липецке сегодня вечером провалилось асфальтовое полотно дороги. Под дырой в асфальте видна огромная промоина, в которую с легкостью поместится грузовик типа "ГАЗель". Судя по близости к дыре решетки ливневой канализации, дорожную подушку могло размыть водой из худой трубы во время дождей.



Провал в дороге заметил проезжавший мимо водитель. Он сообщил о небезопасной дыре в дежурную часть ГИБДД. Сейчас возле промоины выставлен пост ДПС.



- Мне уже известно о случившемся. На место провала скоро подойдет техника и специалисты, которые определят причину случившегося. Первым делом мы оградим провал, чтобы он не стал ловушкой для транспорта. Потом начнем работу по ликвидации промоины, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.

