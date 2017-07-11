Липчанам предлагают скинуться в «общак»

Чиновники планируют «коллективизировать» коммунальные платежи по всей стране

1 июля должна была заработать ГИС (государственная информационная система) ЖКХ. По замыслу ее создателей, любой россиянин смог бы обнаружить на портале ГИС ЖКХ сведения о всех начисленных ему коммунальных платежах. То есть, просмотрев начисления, можно было бы тут же их и закрыть. Хорошо? Да не очень. Идея Минстроя - равномерное распределение платежей между всеми поставщиками услуг! Как сообщает «Коммерсант», такое предложение прозвучало на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака: всем поставщикам поровну.



А теперь давайте пофантазируем. У вас - пять тысяч рублей. Вы оплачиваете «коммуналку» через ГИС ЖКХ, но не готовы заплатить, скажем, за стационарный телефон - ну, не срок! Однако вашу сумму умная система равномерно размазала, как манную кашу ребенок, по всей тарелке. И что в результате? Да, равномерность: и за телефон ГИС ЖКХ заплатил, и другим ресурсникам оставил. Ну, подумаешь, недополучила «Квадра» какой-то рубль, а ЛГЭК - копеечку! Главное ведь другое - равномерность! Каждой сестре - по серьге.



Итак, авторы идеи позаботились о том, чтобы средства населения были равномерно распределены по всем счетам, не подумав о том, что будет тогда, когда денег не хватит для оплаты какой-нибудь услуги, или о том, что кто-то в силу неких причин не желает оплачивать тот или иной товар (у нас же сейчас все товар: вода, электроэнергия, тепло, канализация, газ). И чиновников нисколько не беспокоит то, что завтра тысячи людей останутся вдруг без телефонной связи или без света. А что делать, если россиянина не устраивают начисления в квитанции конкретного поставщика услуг? И гражданин хотел бы сначала разобраться в непонятных ему счетах, а деньги уже зачислены и поделены?



При таком подходе ГИС ЖКХ очень напоминает другой проект Минстроя - единые информационно-расчетные центры по всей стране и единые платежки, на которых уже обожглась администрация Липецка? Помните эту квитанцию формата А-4, на которой специалисты МУП «РВЦЛ» умудрились разместить расшифровки сразу восьми поставщиков коммунальных услуг?



- Прикладываем все силы, чтобы ЕИРЦ, единый информационно-расчетный центр, заработал в регионе к 1 сентября. К нам в гости зачастили серьезные интересанты - крупные государственные холдинги, которые хотели бы заняться деятельностью по печати квитанций населению, - сообщили еще зимой GOROD48 в администрации области.



Таким образом, в регионе планируется появление посредника между населением с одной стороны и предприятиями сферы ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями с другой. Зачем, если история с таким посредником в лице МУП «РВЦЛ» в Липецке показала, чем заканчиваются игры в такую монополизацию? Напомним, что от услуг этого муниципального оператора отказались ГЭСК, ЛЭСК, «Квадра», «Газпром межрегионгаз Липецк» и даже АО «ЛГЭК», перешедшие на прямые отношения с потребителями.



Чиновники уверяют - а что им еще делать? - что единый платежный документ будет иметь ряд преимуществ перед тем порядком расчетов населения за коммунальные услуги, который существует сегодня. Мол, не нужен будет целый ворох квитанций при оплате, и, теоретически, конечному потребителю будет дешевле обходиться печать и разноска единой платежки. Ну и, наконец, существующее программное обеспечение ЕИРЦ позволит при получении банком денег от плательщика мгновенно расщеплять платеж и перечислять средства на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.



Но на самом ли деле появление единого платежного документа сулит выгоды как населению, так и участникам рынка ЖКУ? Например, чиновники хотят «коллективизировать» средства населения тем, что в этой самой единой платежке хотели бы печатать общий для всех участников рынка ЖКУ штрих-код и общую сумму платежа! «Прозрачность» начислений для населения при таком подходе будет нулевая. Потребителю будет совершенно нереально понять, как сложилась итоговая сумма. Жителей области просто поставят перед фактом: плати столько, сколько прикажут! Даже если у кого-то есть претензии к тому или иному поставщику услуг, управляющей компании или ТСЖ в отношении качества текущего ремонта, содержания жилья, получаемых услуг, сумм начислений, провести ревизию платежей станет крайне затруднительно, а во многих случая - вообще невозможно.



Есть еще одна трудно решаемая проблема: совместимости баз данных поставщиков коммунальных услуг. Зачастую, договоры поставки ресурсов заключены на разных людей. Например, у квартиры два и более собственников. На чье имя придет ЕПД? К тому же у разных ресурсоснабжающих организаций в базах фигурирует разное количество проживающих, а изменить количество жильцов без заявления абонента невозможно. Одни поставщики услуг выставляют счета по принципу «месяц в месяц», другие - месяцем позже. Часть липчан пользуются «личными кабинетами» в РСО, по сути, отказавшись от бумажной версии квитанции, другие, как правило, пожилые люди, привыкли оплачивать платежки по старинке...



Поэтому не удивительно, что против платежной «коллективизации» выступают все без исключения поставщики услуг. Ресурсники научились своевременно собирать платежи, и им не хочется терять деньги потребителей. Если взять липецкую практику, то нужно вспомнить время, когда все коммунальные платежи собирали управляющие компании. Они тоже самостоятельно «делили» деньги за все услуги. В итоге к 2012 году у энергетиков были многомиллионные убытки. И ЛГЭК, и ГЭСК заявляли о том, что недополучили из-за посредников сотни миллионов рублей. При этом сегодня в Липецке при прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями нет проблем ни у поставщиков услуг, ни у горожан. Оплата через банк предоставляет липчанам возможность до оплаты счета разобраться в начислениях и гарантирует, что деньги попадут адресату, нет риска попасть в список неплательщиков и остаться без воды или света из-за накопления долга.



Впрочем, начальник областного управления ЖКХ Валентин Кущенко думает иначе.



- Курс правительства на создание ГИС ЖКХ - правильный, - говорит чиновник. Для гражданина получить все сведения в одном месте - как для врача получить доступ к карточке больного, или как для покупателя - к полному прайсу цен. К сожалению, этот ресурс пока находится в стадии отработки, и заработает в тестовом режиме только с начала следующего года.



По словам Валентина Кущенко, за единой платежкой - будущее, ведь потребителю услуг не нужно будет ходить по банкам и почтам - в своем рабочем кабинете он оплатит сразу все услуги, не выходя из дома. Правда, начальнику областного управления пока не известно, кто станет оператором единого информационно-расчетного центра, который планируется создать в регионе. Как не понятно и то, как будет функционировать совместно эта триада: ГИС ЖКХ, региональный информационно-расчетный центр и единая платежка.



Оба проекта Минстроя пока отложены: и ГИС ЖКХ, и единая квитанция. После бурных дискуссий правительство решило вернуться к их обсуждению осенью. И теперь главный вопрос: оставят ли бестолковым россиянам возможность самостоятельно распоряжаться собственными деньгами при расчетах за коммунальные услуги? Ведь мы как дети малые - ни мэра мы не можем, ни за коммуналку заплатить! Но, как ни крути, проекты по созданию единой печатной квитанции и электронной государственной системы ГИС ЖКХ достаточно сомнительны с точки зрения здравого смысла.



Игорь Луговой