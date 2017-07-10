Завтра 12 улиц Липецка останутся без воды

В центре города воду отключат на весь день.

АО "ЛГЭК" сообщает, что 11.07.2017 г. для производства работ на сетях водоснабжения будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а так же возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:



С 09:00 до 20:00 ул. Толстого,40,42,44, ул.Ворошилова,11, ул. 8 Марта, 3, для устранения утечкина водопроводе Д-100мм по адресу ул. Ворошилова, 11.



С 09:00 до 17:00 ул.Воронежская, ул. Чехова, ул.Герцена, ул.Темерязева, ул.Чернышевского, ул.Белинского, ул. 30лет ВЛКСМ, ул. Флерова, ул. Никитина, по заявке частного лицадля замены вводного крана на жилой дом по ул. Волгоградская, 35 г.



Подвоз воды по заявкам жителей.