В реке Воронеж превышена концентрация нефтепродуктов

А в реке Дон ниже черты города Лебедянь зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации органических веществ в 3,7 раза.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, по данным, представленным Липецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне проводилось наблюдение за качеством поверхностных вод на трех водных объектах у пяти пунктов: на реке Сосна (Елец), реке Воронеж (Липецк), реке Дон ( Данков, Лебедянь, Задонск).

Установлено, что кислородный режим рек - удовлетворительный (7,59 – 13,1 мг/дм3 при норме не менее 6 мг/дм3).

В пробах воды из реки Дон в июне ниже черты города Лебедянь зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации органических веществ БПК 5 в 3,7 раза, а выше черты города Задонск уровень содержания азота нитритного превышал ПДК в 1,1 раза.

Кроме того, лабораторно подтверждено, что в пробах воды, взятых из реки Воронеж в июне в черте города Липецка, концентрация меди в 2 раза превышала норму, содержание нефтепродуктов в 1,2 раза выше допустимых значений, а уровень химического потребления кислорода составил 2,4 ПДК.