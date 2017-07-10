Общество

41 минуту назад

В реке Воронеж превышена концентрация нефтепродуктов

5 317
#экология #река
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В реке Воронеж превышена концентрация нефтепродуктов

А в реке Дон ниже черты города Лебедянь зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации органических веществ в 3,7 раза.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, по данным, представленным Липецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне проводилось наблюдение за качеством поверхностных вод на трех водных объектах у пяти пунктов: на реке Сосна (Елец), реке Воронеж (Липецк), реке Дон ( Данков, Лебедянь,  Задонск).

Установлено, что кислородный режим рек - удовлетворительный (7,59 – 13,1 мг/дм3 при норме не менее 6 мг/дм3).

В пробах воды из реки Дон в июне ниже черты города Лебедянь зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации органических веществ БПК5 в 3,7 раза, а выше черты города Задонск уровень содержания азота нитритного превышал ПДК в 1,1 раза.

Кроме того, лабораторно подтверждено, что в пробах воды, взятых из реки Воронеж в июне в черте города Липецка, концентрация меди в 2  раза превышала норму, содержание нефтепродуктов в 1,2 раза выше допустимых значений, а уровень химического потребления кислорода составил 2,4 ПДК.

5 317
#экология #река
2

Комментарии (5)

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Тоже липчанин

7 минут назад
Во, во. Выйдешь с утреца, заведёшь машину (у жд вокзала живу) пока прогревается (карбюраторная) ласково, с любовью протрёшь лобовое стекло, гнянешь на тряпочку, а она вся в блёстках. Графит, однако....
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Егор

9 минут назад
От мытья машин ничего не будет. Проблема глобальнее.
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Липчанин

15 минут назад
777, это точно. В городе располагается один из самых крупных металлургических комбинатов России, а речка грязная видимо из-за того, что машины моют. Не иначе...
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Пессимист

20 минут назад
Как то сильно оптимистично. Всего в 1,1-2 раза.
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777

32 минуты назад
Ост Речная прямо под мостом каждый день моют машины может из за этого река грязная !?????
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