Общество

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Отставка вице-мэра Липецка состоялась

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#отставка #
Отставка вице-мэра Липецка состоялась

Евгений Губанов отработал в мэрии в пятницу последний день

Информация GOROD48 об отставке заместителя главы города Евгения Губанова нашла свое подтверждение. Сегодня в мэрии Липецка официально объявили о его уходе с должности.

"Минувшая пятница 7 июля стала последним днем работы в администрации первого заместителя главы Липецка Евгения Губанова. Свой пост первый вице-мэр, курировавший сферы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, земельных отношений, а также охраны окружающей среды, оставил по собственному желанию. Как известно, в администрации Липецка Евгений Губанов работал с августа 2012 года по март 2015-го, затем был назначен начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области. В январе вернулся на прежнюю должность в мэрию.

При непосредственном участии Евгения Губанова в областном центре продолжилась реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, стартовало беспрецедентное по масштабу благоустройство парков, разработан целый ряд проектов освоения городских территорий, часть из которых планируется реализовать в ближайшее время.

Евгений Анатольевич Губанов родился в октябре 1961 года в Липецке. В 1984 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До прихода в администрацию города в августе 2012-го работал генеральным директором ОАО «Липецкая ипотечная корпорация». Имеет звание «Почетный строитель России», сообщается в пресс-релизе администрации Липецка.

 


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#отставка #

Комментарии (4)

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Интересно

29 минут назад
За что ж его, такого положительного?
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ДЭНЬГИ

30 минут назад
Любят тишину, туда и послали смотрящим.
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Гость

48 минут назад
Без дела не останется, куда нибудь пристроят, а может и на повышение )))
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вся биография на фэйсе

56 минут назад
вохлак
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