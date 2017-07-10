Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников

Но только в 2018 году.

Оргкомитет экспедиции на внедорожниках «Волок» открыл планы на 2018 год. Маршрут одиннадцатой внедорожной экспедиции «Волок» пройдет рядом с крупными городами. Она состоится с 8 апреля по 9 мая 2018 года.



Замысел Волока 2018 года предельно прост - пройти поближе к основным городам проживания постоянных участников. Экспедиция пройдет по Мурманску, Санкт-Петербургу, Москве, Нижнему Новгороду, Липецку, Воронежу, Тамбову, Ростову-на-Дону, Краснодару, Волгограду, Астрахани, Новороссийску. Каждый день участники экспедиции будут преодолевать до 500 км пути. Маршрут насыщен культурной навигаций, встречами с интересными людьми, разнообразными внедорожными спецучастками.



«Волок» организуется не ради бездорожья, а ради атмосферы приключения и экспедиционной романтики. Сообщество людей, ездящих на Волок, бывает в таких местах, куда туристов не возят, общается с такими людьми, которых не показывают по телевизору, видят ту Русь, о которой мы мало чего знаем. За время экспедиции, как в окопе, находятся друзья, сплачиваются команды, обретается понимание новых горизонтов и целей в жизни. Так рассказывают о своем проекте сами организаторы.