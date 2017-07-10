Общество

13 минут назад

Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников

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#экспедиция #внедорожники
Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников

Но только в 2018 году.

Оргкомитет экспедиции на внедорожниках «Волок» открыл планы на 2018 год. Маршрут одиннадцатой внедорожной экспедиции «Волок» пройдет рядом с крупными городами. Она состоится с 8 апреля по 9 мая 2018 года.

Замысел Волока 2018 года предельно прост - пройти поближе к основным городам проживания постоянных участников. Экспедиция пройдет по Мурманску, Санкт-Петербургу, Москве, Нижнему Новгороду, Липецку, Воронежу, Тамбову, Ростову-на-Дону, Краснодару, Волгограду, Астрахани, Новороссийску. Каждый день участники экспедиции будут преодолевать до 500 км пути. Маршрут насыщен культурной навигаций, встречами с интересными людьми, разнообразными внедорожными спецучастками.

«Волок» организуется не ради бездорожья, а ради атмосферы приключения и экспедиционной романтики. Сообщество людей, ездящих на Волок, бывает в таких местах, куда туристов не возят, общается с такими людьми, которых не показывают по телевизору, видят ту Русь, о которой мы мало чего знаем. За время экспедиции, как в окопе, находятся друзья, сплачиваются команды, обретается понимание новых горизонтов и целей в жизни. Так рассказывают о своем проекте сами организаторы.
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#экспедиция #внедорожники

Комментарии (1)

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Неавтофанат

56 секунд назад
Когда у нас не останется дорог для внедорожников? Проект касается обжитых территорий, где медвежьих углов практически не осталось. Я хотел бы сьездить в такую поездку на нормальной машине, грязи за свою жизнь намесил достаточно и ненавижу её!
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