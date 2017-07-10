В России

57 минут назад

Нехватка кадров в органах опеки приводит к семейным трагедиям в РФ

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Нехватка кадров в органах опеки приводит к семейным трагедиям в РФ

По данным Минобрнауки сейчас в России на одного квалифицированного работника органа опеки приходится несколько тысяч детей. В связи с этим многие сотрудники вместо того, чтобы помочь семье, оказавшейся в трудной ситуации, просто забирают детей у родителей, что приводит к человеческим трагедиям.

«Часто получается, что человек, не имеющий подготовки и специального образования, решает судьбу посторонних ему людей, принимает жизненно важные для них решения», –– сообщила «Известиям» член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. 

Одним из примеров «загубленной жизни» является история семьи Агеевых. Родители вот уже восемь лет борются за право вернуть своих детей, которые уже живут в детдоме. Все надежды они возлагают на решение Европейского суда по правам человека, так как российские суды им отказываются помогать. 

До сих пор в стране нет программы высшего образования для подготовки сотрудников опеки. Как сообщили «Известиям» в Минобрнауки, в России с прошлого года действует программа профпереподготовки специалистов органов опеки, но реальные кадры смогут приступить к работе еще не скоро. 

Член Общественного совета Минобрнауки РФ Алексей Рудов считает, что основной проблемой является постоянное ведение учетов и отчетов сотрудниками по охране детства. У них просто не остается времени на общение с людьми, поэтому они принимают поспешные решения, которые порой приводят к семейным трагедиям.  

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