Липецкая «Команда Навального» провела политический субботник

Сторонники Алексея раздавали в парке Победы листовки в поддержку выдвижения своего лидера в президенты

Липецкие сторонники Алексея Навального, отбывшего на днях административный арест по обвинению в организации незаконного митинга, откликнулись на его призыв провести политически субботник и выйти на улицы с различными акциями. В основном это были раздачи листовок.

Липчане сорганизовались для раздачи агитационных материалов, призывающих также к борьбе с коррупцией и рассказывающих о дачах Дмитрия Медведева, у Парка Победы.

В опубликованных фотоотчетах «навальнят» (среди его липецких сторонников это в основном молодые и очень молодые люди), получателями агитлистовок были в основном бабушки.

Интересно то, что кроме идеи-фикс – борьбы с коррупцией, что, справедливости ради стоит отметить, является главным пунктом программы практически любой партии и движения, конкретно у сторонников Навального целью является выдвижение их лидера в президенты, хотя тот не имеет на это права по закону, так как имеет непогашенную судимость. Но, сторонники Алексея Навального верят в то, что акциями протеста им удастся «прогнуть» власть и его допустят до президентской гонки 2018 года. Собственно, их мечты могут сбыться, ведь однажды, чтобы он успокоился и удостоверился в уровне поддержке населением, единороссы помогли Навальному собрать подписи в его в поддержку на выборах мэра Москвы.