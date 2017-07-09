Политика

сегодня, 12:08

Липецкая «Команда Навального» провела политический субботник

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#Навальный #пикет #митинг
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Липецкая «Команда Навального» провела политический субботник

Сторонники Алексея раздавали в парке Победы листовки в поддержку выдвижения своего лидера в президенты

Липецкие сторонники Алексея Навального, отбывшего на днях административный арест по обвинению в организации незаконного митинга, откликнулись на его призыв провести политически субботник и выйти на улицы с различными акциями. В основном это были раздачи листовок.

Липчане сорганизовались для раздачи агитационных материалов, призывающих также к борьбе с коррупцией и рассказывающих о дачах Дмитрия Медведева, у Парка Победы.

В опубликованных фотоотчетах «навальнят» (среди его липецких сторонников это в основном молодые и очень молодые люди), получателями агитлистовок были в основном бабушки.

Интересно то, что кроме идеи-фикс – борьбы с коррупцией, что, справедливости ради стоит отметить, является главным пунктом программы практически любой партии и движения, конкретно у сторонников Навального целью является выдвижение их лидера в президенты, хотя тот не имеет на это права по закону, так как имеет непогашенную судимость. Но, сторонники Алексея Навального верят в то, что акциями протеста им удастся «прогнуть» власть и его допустят до президентской гонки 2018 года. Собственно, их мечты могут сбыться, ведь однажды, чтобы он успокоился и удостоверился в уровне поддержке населением, единороссы помогли Навальному собрать подписи в его в поддержку на выборах мэра Москвы.

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#Навальный #пикет #митинг
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Комментарии (10)

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Антисоветчик

7 минут назад
А теперь собственно о Навальном. Навальный это не конкретный гражданин, это явление. Убьют Навального, как убили Немцова, появится новый Немцов-Навальный-Иванов. Просто россиянам надоело жить в системе поборов и лжи. Надоело, когда одним всё, а другим «дырку от бублика» Надоело, когда врут из каждого утюга. Рано или поздно придёт 91 год, или 17-й. Лучше бы 91-й, всё таки без "крови".
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Антисоветчик

8 минут назад
Что такое коррупция? Губернатор-коррупционер? Нет! Он понимает, что даже принятый Госдумой бюджет, надо исполнять. Или нет! Например деньги на ремонт дорог, могут прийти в октябре. И все будут смеяться, когда дорожники будут укладывать асфальт в снег. Или деньги на ремонт школ, до пару дней до Нового года. И исполняет бюджет Правительство РФ, которое в г. Москве. И приезжает губернатор в Москву, к Председателю правительства, говорит он: а постройка мне «дачку с уточкой», а я вовремя выделю то, что и так вам положено, по закону. Вот это и есть коррупция. А не всё то, что было ранее.
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Я

38 минут назад
Почему журналисты не проверяют информацию? "хотя тот не имеет на это права по закону, так как имеет непогашенную судимость" Навальный имеет право выдвигаться в президенты и прежде чем что то писать проверяйте информацию лучше.
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Антисоветчик

45 минут назад
Что такое коррупция? см. ранее. Ну если бы директор департамента образования, собрав деньги с директоров, купил бы небольшой домик в Московской области, наверное это было бы коррупцией. Но директор департамента, понимая, что скоро будет приятие бюджета (областного) понимает, что расходом много и доходов нет, едет к губернатору. Там конечно суммы другие в руках не увезёшь, приходится переводить в другие бумажки. Как тут не вспомнить про10 тыс купюры…И саквояж увесистый, и охранник лыбится… Но надо. А это коррупция?
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Коля Колокольчиков

52 минуты назад
Не считаю Навального СВОИМ кандидатом,т.к. не вижу в его блогах,выступлениях,расследованих... того,что я хотел бы видеть,НО-если ему царь позволит избираться в президенты-то между царем и Навальным-мои предпочтения на стороне НАВАЛЬНОГО.Не я придумал-из 2 зол выбирают меньшее-это из народной мудрости.Через 3 месяца будет 100 (!!!) лет,как у власти в РФ одна и та же кучка чмырей-ВСЕ до последнего они или коммунисты в настоящем или ВЫХОДЦЫ из ВКП (б).Как бы они себя не называли-СУТЬ не меняется уже 100 лет!!!И даже юное поколение-не детишечки-внучки-племянники царя,королева,фонтаныча,нароллина и пр.-а НОРМАЛЬНЫЕ юные человеки.Я поддержу их,за ними будущее,им и жить.Ну а царю и его пьяненькому королеву-им пора в АД,там им уже и отдельный котел готов.А при жизни их ждет Гаага,НО не для ЭКСКУРСИИ!
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Антисоветчик

53 минуты назад
Что такое коррупция? см. ранее. Ну, если бы директор каждые полгода менял бы автомобили, то это была бы коррупция. А так, директор, собрав с классных руководителей энную сумму едет в департамент образования, знаете ли надо парты обновить, а то родители свои узнают, когда на собрание приходят. Да и в кабинете физике надо оборудование установить, а то «физику на пальцах» дети не понимают. В департаменте образования, когда он был там, в прошлый раз, ему сказали: - вас много, а фонды маленькие. Вот и везёт директор, в департамент, «немаленький свёрток». А это коррупция?
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Антисоветчик

сегодня, 12:25
Что такое коррупция? см. ранее. Нет это не коррупция, это же Ваш ребёнок, Выже для него стараетесь. Но чуство какое-то отстаётся, не жирно ли "училке" будет? А вот и нет. Естественно никаких штор и не будет, но и "училка не все деньги получит. Часть себе, а большую часть она отнесёт в кабинет директора. Иначе с следующем году не видать ей класснооруководства. И вот директор собрав с 11 -22 классов энную сумму, мог бы завтра же купить "новый мерс". А это корупция?
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хх

сегодня, 12:22
Едрисня никому ещё не помогла. Она до такой степени самоуверенна, что случившееся в Москве на выборах губернатора и ~30% за Алексея вынуждает ее делать то, что происходит.
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Антисоветчик

сегодня, 12:21
Что такое коррупция? Коррупция это когда Вы приходите в школу, где учится Ваш ребёнок, и классный руководитель, рассказав Вам о том как учится Ваш ребёнок, в коце говорит: -А теперьскинемся по 300 рублей на шторы,(есть варианты- кулер с водой, плакаты на стены, или тупо -учителям на 8 марта (23 феврала) И родители скидываются 30 учеников по 300 рублей это 9 тыс.И так каждую четверть. Это корупция?
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жора

сегодня, 12:20
наведет порядок хотябы с выборами которые отменил КРЕМЛЬ
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