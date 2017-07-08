В столкновении грузовика и легковушки на М-4 в Липецкой области есть пострадавшие

В 12:00 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 430 км автодороги М4 «Дон», Задонского муниципального района Липецкой области.



В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Kia-Rio» грузового автомобиля «Scania».



К месту происшествия выехало 1 отделение 20 ПСЧ. В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Задонская МРБ».