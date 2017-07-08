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В столкновении грузовика и легковушки на М-4 в Липецкой области есть пострадавшие

5 907
#дтп
В столкновении грузовика и легковушки на М-4 в Липецкой области есть пострадавшие
В 12:00 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 430 км автодороги М4 «Дон», Задонского муниципального района  Липецкой области.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Kia-Rio» грузового автомобиля «Scania».

К месту происшествия выехало 1 отделение 20 ПСЧ. В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в  ГУЗ «Задонская МРБ».
5 907
#дтп

Комментарии (5)

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1111

сегодня, 17:54
Естественно!
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090473

сегодня, 17:22
1111, a ты, ты, ты, ты пятелошник
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xy

сегодня, 17:21
Нет, там все также дороги после 1945 года. И деньжонки не в том месте.
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1111

сегодня, 17:20
Dkfl, жи ши пишется через "и", двоечник!
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Dkfl

сегодня, 16:16
Ездишь по нашем дорогам и создается впечатление, что некоторые персонажы ищут там смерть.
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