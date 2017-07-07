Культура
сегодня, 16:41
Ко Дню города приурочат конкурс чтецов
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А ещё в библиотеках расскажут об известных именах Липецка.
В липецких библиотеках пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню города. Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 12 июля в 11:00 состоится информационный обзор «Любовью к Липецку дыша», который проведёт библиотека «Сокольская» в Сокольском парке.
А 15 июля в 11:00 в Сокольском парке состоится информационный обзор «Известные имена Липецка». В тот же день в 11.00 намечен конкурс чтецов «С Днём рождения, любимый город!» в библиотеке «На Дачном».
16 июля в 14.00 состоится интеллект-игра «Где эта улица, где этот дом?» в Библиотеке семейного чтения, а в 15.00 час интересных сообщений «Семейные традиции» в БИЦ им. П. И. Бартенева.
А 15 июля в 11:00 в Сокольском парке состоится информационный обзор «Известные имена Липецка». В тот же день в 11.00 намечен конкурс чтецов «С Днём рождения, любимый город!» в библиотеке «На Дачном».
16 июля в 14.00 состоится интеллект-игра «Где эта улица, где этот дом?» в Библиотеке семейного чтения, а в 15.00 час интересных сообщений «Семейные традиции» в БИЦ им. П. И. Бартенева.
5 452
Пушкин
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А.С Пушкин
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