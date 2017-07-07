Ко Дню города приурочат конкурс чтецов

А ещё в библиотеках расскажут об известных именах Липецка.

В липецких библиотеках пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню города. Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 12 июля в 11:00 состоится информационный обзор «Любовью к Липецку дыша», который проведёт библиотека «Сокольская» в Сокольском парке.



А 15 июля в 11:00 в Сокольском парке состоится информационный обзор «Известные имена Липецка». В тот же день в 11.00 намечен конкурс чтецов «С Днём рождения, любимый город!» в библиотеке «На Дачном».



16 июля в 14.00 состоится интеллект-игра «Где эта улица, где этот дом?» в Библиотеке семейного чтения, а в 15.00 час интересных сообщений «Семейные традиции» в БИЦ им. П. И. Бартенева.