Культура

сегодня, 16:41

Ко Дню города приурочат конкурс чтецов

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#День города
Ко Дню города приурочат конкурс чтецов

А ещё в библиотеках расскажут об известных именах Липецка.

В липецких библиотеках пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню города.  Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 12 июля в 11:00 состоится информационный обзор «Любовью к Липецку дыша», который проведёт библиотека «Сокольская» в Сокольском парке.

А 15 июля в 11:00 в Сокольском парке состоится информационный обзор «Известные имена Липецка». В тот же день в 11.00 намечен конкурс чтецов «С Днём рождения, любимый город!» в библиотеке «На Дачном».

16 июля в 14.00 состоится интеллект-игра «Где эта улица, где этот дом?» в Библиотеке семейного чтения, а в 15.00 час интересных сообщений «Семейные традиции» в БИЦ им. П. И. Бартенева. 
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#День города

Комментарии (5)

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Пушкин

24 минуты назад
Летит июль, летят по * "пушки", а всё тот же ваш любимый Пушкин
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Пушкин

41 минуту назад
Все ваши подлые уловки ко мне не в счёт. Мозгами думать, а не жопой- вот вам ответ!
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А.С Пушкин

сегодня, 20:02
Это позиция ...или Пушкина тоже в блок ?
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.А.С .Пушкин

сегодня, 20:01
«И кишками последнего попа || Сдавим шею последнего короля»),
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Мимоходом

сегодня, 19:12
Ну тут Петрович явно вне конкурса. И чтец и писец...
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