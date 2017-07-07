В Липецке открылась первая детская автоплощадка

Инициаторами ее появления стали сами жильцы.

Инициаторами создания в 9 микрорайоне областного центра специальной площадки для обучения детей дорожной грамоте стали жильцы одного из домов по улице Яна Фабрициуса, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Дороги в этом районе характеризуются оживленным движением транспорта, где и детям, и взрослым требуется проявлять особую осторожность и внимание.

Общественники обратились в администрацию Липецка, к депутатам городского и областного Советов, которые с пониманием отнеслись к инициативе. Затем к разработке проекта подключились специалисты- строители, ученые Липецкого государственного технического университета. Большую помощь воплощению идеи в жизнь оказали представители производственных организаций. Содействие продвижению проекта постоянно оказывали педагоги и представители Госавтоинспекции.

Теперь на месте бывшего пустыря вырос настоящий автовелогородок, оборудованный разметкой, макетами автозаправки, остановки, автобуса. Проживающие в микрорайоне дети, и малыши, и подростки в день открытия площадки с удовольствием катались на велосипедах и самокатах. Для них юные инспекторы движения городского Центра творчества «Правобережный» провели мастер-класс езды на велосипедах в автогородке, при содействии педагогов и сотрудников ГИБДД были организованы соревнования «Безопасное колесо», где ребята смогли продемонстрировать свои знания ПДД.

Большой вклад в создание детской автоплощадки внесли семья липчан Клюевых, председатель домового комитета Надежда Красникова. Кстати сказать, Клюевы представили проект автовелогородка на Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия». Юный Дмитрий Клюев при поддержке своей мамы, Ольги Викторовны, стал победителем первого этапа, в котором участвовали семь тысяч проектов из 62 российских регионов.

Общественники, совместно с Госавтоинспекцией ставят перед собой задачу, чтобы на автоплощадке постоянно проводилась учеба детей дорожной безопасности, здесь намечено проведение профильных городских детских соревнований. А для жильцов других липецких микрорайонов теперь есть отличный пример.



Фото УМВД РФ по Липецкой области

