Общество

сегодня, 15:12

В Липецке открылась первая детская автоплощадка

1 920
#Площадка #дети
В Липецке открылась первая детская автоплощадка

Инициаторами ее появления стали сами жильцы.

Инициаторами создания в 9 микрорайоне областного центра специальной площадки для обучения детей дорожной грамоте стали жильцы одного из домов по улице Яна Фабрициуса, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Дороги в этом районе характеризуются оживленным движением транспорта, где и детям, и взрослым требуется проявлять особую осторожность и внимание.

Общественники обратились в администрацию Липецка, к депутатам городского и областного Советов, которые с  пониманием отнеслись к  инициативе. Затем к разработке проекта подключились специалисты- строители, ученые Липецкого государственного технического университета. Большую помощь воплощению идеи в жизнь оказали представители производственных организаций.  Содействие продвижению проекта постоянно оказывали педагоги и представители Госавтоинспекции.

Теперь на месте бывшего пустыря вырос настоящий автовелогородок, оборудованный разметкой, макетами автозаправки, остановки, автобуса. Проживающие в микрорайоне дети, и малыши, и подростки в день открытия площадки с удовольствием катались на велосипедах и самокатах. Для них юные инспекторы движения городского Центра творчества «Правобережный» провели мастер-класс езды на велосипедах в автогородке,  при содействии педагогов и сотрудников ГИБДД были организованы соревнования «Безопасное колесо», где ребята смогли продемонстрировать свои знания   ПДД.

Большой вклад в создание детской автоплощадки внесли семья липчан Клюевых, председатель домового комитета Надежда Красникова. Кстати сказать, Клюевы представили проект автовелогородка на Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия».  Юный Дмитрий Клюев при поддержке своей мамы, Ольги Викторовны, стал победителем первого этапа, в котором  участвовали семь тысяч проектов из 62  российских регионов.

Общественники, совместно с Госавтоинспекцией  ставят перед собой задачу, чтобы на автоплощадке  постоянно проводилась учеба детей дорожной безопасности, здесь намечено проведение профильных городских детских соревнований. А для жильцов других липецких микрорайонов теперь есть  отличный пример.   

Фото УМВД РФ по Липецкой области

1 920
#Площадка #дети

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

сегодня, 16:09
Когда уже во дворе домов Белана 11, 13 , Стаханова 52 появится хоть жалкое подобие детской площадки, а то кроме машин больше нечего нет
ответить

Еще в рубрике

В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)
#Силовой экстрим #камни Атласа #Денис Григорьев
3
В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)

сегодня, 16:27

Спорт
Липчанка завоевала «серебро» в соревнованиях «отверженных» российских легкоатлетов
#Легкая атлетика #Пантелеева.
5
Липчанка завоевала «серебро» в соревнованиях «отверженных» российских легкоатлетов

02.07.2017 17:29

Спорт
Видеообзор битвы «Металлурга» и «Факела»
1
Видеообзор битвы «Металлурга» и «Факела»

02.07.2017 01:51

Спорт
Липецкий хоккеист за океаном заработает 13 миллионов долларов за три года
#Хоккей #НХЛ #Куликов
24
Липецкий хоккеист за океаном заработает 13 миллионов долларов за три года

02.07.2017 01:46

Спорт
Виталий Фокеев взял «золото» чемпионата России, опередив призера Олимпийских Игр
#Виталий Фокеев #стендовая стрельба
2
Виталий Фокеев взял «золото» чемпионата России, опередив призера Олимпийских Игр

02.07.2017 01:32

Спорт
Тренер «Факела» Павел Гусев: «Металлург» - хорошая и организованная команда»
#Футбол #"Металлург" #видеообзор
Тренер «Факела» Павел Гусев: «Металлург» - хорошая и организованная команда»

02.07.2017 00:56

Спорт