Общество
41 минуту назад
В Липецке хотят запретить спортбайки
10 469
Причины — аварии и рёв ночных заездов.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Иван Иванов вынес на суд интернет-сообщества предложение о запрете в Липецке и области езды на спортбайках.
- Предлагаю на региональном уровне запретить использование спортивных мотоциклов на улицах города и области. Ежедневно случаются аварии с участием мотоциклистов. Многие с тяжелыми последствиями. Кроме того, многие из этих транспортных средств передвигаются без регистрационного знака или он установлен с нарушениями. Еще одной проблемой являются ночные заезды мотоциклистов по улицам с ревом их мотоциклов, от которого просыпаешься. Понятное дело что мотоциклисты не всегда виновники ДТП, у них нет альтернативных дорог (гоночного трека), но нужно понимать что у каждой вещи свое назначение. Еще раз повторяю, что странных хватает и среди водителей авто, и среди мотоциклистов. Если кто из мотосообществ выступит с идеей строительства трека, я с удовольствием поддержу, - обещает автор идеи.
Предложение о запрете спортбайков будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
- Предлагаю на региональном уровне запретить использование спортивных мотоциклов на улицах города и области. Ежедневно случаются аварии с участием мотоциклистов. Многие с тяжелыми последствиями. Кроме того, многие из этих транспортных средств передвигаются без регистрационного знака или он установлен с нарушениями. Еще одной проблемой являются ночные заезды мотоциклистов по улицам с ревом их мотоциклов, от которого просыпаешься. Понятное дело что мотоциклисты не всегда виновники ДТП, у них нет альтернативных дорог (гоночного трека), но нужно понимать что у каждой вещи свое назначение. Еще раз повторяю, что странных хватает и среди водителей авто, и среди мотоциклистов. Если кто из мотосообществ выступит с идеей строительства трека, я с удовольствием поддержу, - обещает автор идеи.
Предложение о запрете спортбайков будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
10 469
1
ответ
бревно в глазу
добрый ээх
5555
Alex
Алексею
не пат
Алексей
гость