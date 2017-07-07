Общество

41 минуту назад

В Липецке хотят запретить спортбайки

10 469
#запрет #мотоцикл #инициатива
2
В Липецке хотят запретить спортбайки

Причины — аварии и рёв ночных заездов.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Иван Иванов вынес на суд интернет-сообщества предложение о запрете в Липецке и области езды на спортбайках.

- Предлагаю на региональном уровне запретить использование спортивных мотоциклов на улицах города и области. Ежедневно случаются аварии с участием мотоциклистов. Многие с тяжелыми последствиями. Кроме того, многие из этих транспортных средств передвигаются без регистрационного знака или он установлен с нарушениями. Еще одной проблемой являются ночные заезды мотоциклистов по улицам с ревом их мотоциклов, от которого просыпаешься. Понятное дело что мотоциклисты не всегда виновники ДТП, у них нет альтернативных дорог (гоночного трека), но нужно понимать что у каждой вещи свое назначение. Еще раз повторяю, что странных хватает и среди водителей авто, и среди мотоциклистов. Если кто из мотосообществ выступит с идеей строительства трека, я с удовольствием поддержу, - обещает автор идеи.

Предложение о запрете спортбайков будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
10 469
#запрет #мотоцикл #инициатива
2

Комментарии (11)

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1

37 секунд назад
Осталось этому товарищу сформулировать, какие мотоциклы спортивные, а какие нет
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14 минут назад
5555, так на четырех колесных выродках тоже дебылы ездят! Вас это почему не волнует. Для поддержания порядка на дорогах существует доблестное гибдд и куча разных камер. Вот и пусть каждый выполняет свою работу тогда и порядок будет.
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бревно в глазу

15 минут назад
давайте из за аварий запретим автомобили . из за них вечные пробки на дорогах из за которых опаздывает общественный транспорт и страдает масса народа.
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добрый ээх

20 минут назад
как на спорте можно в таком стоячем болоте передвигатся...велосипед самый актуальный транспорт а спорты это понты и после гробы гробы калеки калеки трупы трупы
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5555

20 минут назад
гость, А какая польза от этих двухколесных выродков??? Летят как бешенные на пеш. переходах вообще не останавливаются дорога это не гоночный трек если хочется погонять вперед на трассу за пределы города!!!!
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Alex

27 минут назад
А ПДД он тоже отменит? Свозите инициатора к психиатру - это их профиль.
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Алексею

27 минут назад
Алексей, так инициатор настолько туп что даже различий не понимает.
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не пат

27 минут назад
давно пора,эти дыбилы ну ни как не поймут что это не для города и тем более Липецка...На фото аппарат не в тему
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Алексей

30 минут назад
речь о спортах ..... а на фото чоппер.... интересно а если чоппер с литровым движком,который не уступит спорту, как тогда...... давайте русский автопром запретим ... мну или еще какую-нибудь тупую идею выдвинем на обсуждение
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гость

32 минуты назад
Как задолбал этот бездарь Ваня Иванов из местного колхоза.... Судя по его логике давайте тогда и автомобили запретим! И вообще тогда не будет аварий. Пусть конституцию почитает этот борец с ветряными мельницами. Мало того что Липецк превратился в помойку так еще и благодаря таким высказываниям люди будут думать что в городе одни слабоумные проживают.
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