Происшествия

вчера, 20:17

В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля

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#угон
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В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля

Сотрудниками ОМВД России по Лискинскому району во взаимодействии с коллегами из Липецкой области на территории поселка Добринка задержан 21-летний мужчина, без определенного места жительства, обвиняемый в совершении серии угонов.

Мужчина был задержан по подозрению в совершении четырех угонов автомобилей за один день.  

В ходе следствия установлено, что ночью в феврале 2016 года молодой человек, задавшись целью доехать до г. Лиски, взломал подручными средствами личинку замка двери машины «Нива-Шевроле», припаркованной на переулке Минина. Затем привел в действие двигатель путем соединения проводов зажигания. Но, проехав несколько метров от места происшествия, в транспортном средстве закончился бензин.

Злоумышленник аналогичным способом взломал ВАЗ-2108, который оказался поблизости, и продолжил путь. На Ленинском проспекте данный автомобиль заглох. Молодой человек оставил его и незаконно проник в автомашину ВАЗ-2114. Проспав несколько часов в салоне транспортного средства, житель области доехал на угнанном автомобиле до ДК им.Кирова, где не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. В результате ДТП транспортное средство было повреждено, поэтому злоумышленник незаконно завладел автомашиной ВАЗ-2110, на которой  доехал до пункта назначения.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими.

По факту угонов возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. Однако на заседание суда мужчина не явился и в мае текущего года Лискинским районным судом был объявлен в федеральный розыск, а мера пресечения с подписки о невыезде изменена на заключение под стражу.

Накануне полицейскими была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый находится на территории Липецкой области и работает в одном из сельхозпредприятий.

В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в спецучреждение, сообщает ГУМВД Воронежской области.

5 1209
#угон
1

Комментарии (5)

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сегодня, 01:57
рыжего знаю , на старых жил ...
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Гость

вчера, 22:48
Это не он в добринке, влез в машину моец сестры ( машина была открыта да и ключи были в машине) завел ее но были прблемы со скорость он не смог тронуться, муж сестры вышел открыл дверь в машине а он ему говорит: закрой дверь я греюсь, ох и навалял он ему тогда путем чтоб быстрей согрелся
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если работает

вчера, 22:20
значит не бомж и машину водить умеет . С таким можно в разведку идти .
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фрезер

вчера, 21:39
Пацан в гта переиграл
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где

вчера, 20:33
В каком населенном пункте это происходило ?
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