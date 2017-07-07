В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля

Сотрудниками ОМВД России по Лискинскому району во взаимодействии с коллегами из Липецкой области на территории поселка Добринка задержан 21-летний мужчина, без определенного места жительства, обвиняемый в совершении серии угонов.

Мужчина был задержан по подозрению в совершении четырех угонов автомобилей за один день.

В ходе следствия установлено, что ночью в феврале 2016 года молодой человек, задавшись целью доехать до г. Лиски, взломал подручными средствами личинку замка двери машины «Нива-Шевроле», припаркованной на переулке Минина. Затем привел в действие двигатель путем соединения проводов зажигания. Но, проехав несколько метров от места происшествия, в транспортном средстве закончился бензин.

Злоумышленник аналогичным способом взломал ВАЗ-2108, который оказался поблизости, и продолжил путь. На Ленинском проспекте данный автомобиль заглох. Молодой человек оставил его и незаконно проник в автомашину ВАЗ-2114. Проспав несколько часов в салоне транспортного средства, житель области доехал на угнанном автомобиле до ДК им.Кирова, где не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. В результате ДТП транспортное средство было повреждено, поэтому злоумышленник незаконно завладел автомашиной ВАЗ-2110, на которой доехал до пункта назначения.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими.

По факту угонов возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. Однако на заседание суда мужчина не явился и в мае текущего года Лискинским районным судом был объявлен в федеральный розыск, а мера пресечения с подписки о невыезде изменена на заключение под стражу.

Накануне полицейскими была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый находится на территории Липецкой области и работает в одном из сельхозпредприятий.

В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в спецучреждение, сообщает ГУМВД Воронежской области.