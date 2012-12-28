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Общество
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сегодня, 16:38
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Липчане пожаловались на раскопку, из которой «хлещет горячая вода и идет пар»
Энергетики уверяют, что все под контролем.
«Подъезда к складским помещениям не оставила. Хлещет горячая вода, идёт пар», — рассказал автор видео.
В пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра» GOROD48 пояснили, что вчера и сегодня велись подготовительные и земляные работы для ремонта теплосети без отключения потребителей. Ремонт начнется завтра с 10:00.
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