Общество

вчера, 19:44

Последствия массового ДТП под Липецком попали на видео

14 5995
#дтп
6
Последствия массового ДТП под Липецком попали на видео

На трассе Липецк-Грязи столкнулись пять автомобилей

В социальных сетях появилось видео массового столкновения автомобилей в районе стекольного завода, на трассе Липецк-Грязи.

На видео - на пешеходном переходе стоят две разбитые машины, и чуть поодаль - еще, как минимум, три. 
14 5995
#дтп
6

Комментарии (14)

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игп

сегодня, 00:07
Иносраный жлобовский жоповоз - это диагноз!
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Дмитрий

вчера, 23:58
Народ, что у вас в голове? "Покойники", "бараны", летняя резина, дорожники, дистанция... Ну если мажор на крузаке (может он вообще пьяный) всадил всех, при чем тут дистанция? Вы лучше скажите, может кто узнал тачку - что за депутат такой? Надо огласке предавать, а то замажут...
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Дмитрий

вчера, 23:54
Что за депутат на крузаке, неизвестно еще пока?
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Учитель вождения

вчера, 23:43
Покупайте моторы дсг гоняйте дай божа
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Сергей

вчера, 23:10
Все стояли на красный свет крузак за рулем которого сидел депутат даже и не пытался тормозить ударил микроавтобус выскочил на встречу и ударил калину
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обезьяна с гранатой

вчера, 22:09
собрались не блюдущие дистанцию
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Серёга

вчера, 21:34
Вообще то виноват золотистый крузак он всех и собрал олень
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Денис

вчера, 21:27
Слава Богу, что все -ЖИВЫ!!!
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Липчанин .

вчера, 20:54
Там он амальная зона , наверное когда строили стекольный много трупиков приковали. Вот их души и буянят.
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Ну да

вчера, 20:53
Рано перешли на летнюю резину!
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