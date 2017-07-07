Общество
вчера, 19:44
Последствия массового ДТП под Липецком попали на видео
На трассе Липецк-Грязи столкнулись пять автомобилей
В социальных сетях появилось видео массового столкновения автомобилей в районе стекольного завода, на трассе Липецк-Грязи.
На видео - на пешеходном переходе стоят две разбитые машины, и чуть поодаль - еще, как минимум, три.
На видео - на пешеходном переходе стоят две разбитые машины, и чуть поодаль - еще, как минимум, три.
игп
Дмитрий
Дмитрий
Учитель вождения
Сергей
обезьяна с гранатой
Серёга
Денис
Липчанин .
Ну да