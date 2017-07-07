Последствия массового ДТП под Липецком попали на видео

На трассе Липецк-Грязи столкнулись пять автомобилей

В социальных сетях появилось видео массового столкновения автомобилей в районе стекольного завода, на трассе Липецк-Грязи.



На видео - на пешеходном переходе стоят две разбитые машины, и чуть поодаль - еще, как минимум, три.

