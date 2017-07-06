Спасатели выехали в детский лагерь

И познакомили ребят с правилами безопасного отдыха.

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В оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» Задонского района Липецкой области прошло профилактическое занятие по правилам безопасности. Мальчишки и девчонки, которые въехали во 2 смену с 27 июня встретились с сотрудниками Главного управления МЧС России по Липецкой области, сообщает экстренное ведомство.



Сотрудники МЧС провели основную беседу с детьми, в которой напомнили правила пожарной безопасности, а также рассказали им, как правильно вести себя и куда следует звонить в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.



В ходе занятия каждый ребенок мог на несколько минут почувствовать себя настоящим пожарным. Дети примерили костюм огнеборца, посидели в кабине пожарной машины, изучили пожарно-техническое вооружение и даже приняли участие в боевом развертывании пожарных рукавов и тушении условного пожара.



В ходе профилактического занятия не обошли вниманием и тему безопасности на водных объектах. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России обсудили с ребятами эту волнующую многих тему, ответил на интересующие вопросы. На протяжении всего мероприятия для ребят работала и выставка спасательного оборудования на воде. Для мальчишек и девчонок продемонстрировали водолазное снаряжение и технику государственной инспекции по маломерным судам. Также разъяснительные беседы с детьми провели сотрудники психологической службы МЧС. Они рассказали, как не растеряться в экстренной ситуации и держать ситуацию под контролем, напомнили номера телефонов, по которым необходимо позвонить в случае беды.



Данное мероприятие помогло усвоить детям не только правила пожарной безопасности, но и правила поведения на воде, показало наглядный пример работы сотрудников пожарно-спасательного подразделения, инспекторов ГИМС, психологов МЧС. По завершению мероприятия ребята выразили благодарность сотрудникам Главного управления МЧС России по Липецкой области за интересные и познавательные занятия.