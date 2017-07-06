В администрации Липецка обсудили сроки и качество дорожных работ

Совещание по вопросам, связанным с реализацией в областном центре приоритетного направления стратегического развития «Безопасные и качественные дороги», провел глава Липецка Сергей Иванов. В нем приняли участие руководители профильных областных и городских структур, ГИБДД, подрядных организаций.

Обсуждались текущая ситуация с исполнением контрактов по ремонту магистралей, вошедших в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2017 год, сроки и качество выполняемых работ. Особое внимание уделено повышению безопасности дорожного движения. Так ряд замечаний по организации парковок, автобусных остановок, пешеходных переходов, в частности, на улице Студеновской, был высказан представителями ГИБДД. Однако, как пояснили заказчики и подрядчики, в настоящее время эти участки еще в работе. По результату все будет выполнено согласно утвержденным схемам.

Обоснованными участники совещания признали некоторые претензии по улице Советской, по оценкам экспертов выполненной на 80%. В понедельник 3 июля ее открыли для движения транспорта, но пока ведется укладка плитки на тротуарах, людям нередко приходится выходить на проезжую часть. Несмотря на то, что она огорожена наливными конструкциями, это вызывает справедливые нарекания липчан.

- Обеспечение безопасности на всех ремонтируемых участках обязательно, это даже не обсуждается, - подчеркнул глава Липецка Сергей Иванов и потребовал ускорить темпы работ по обустройству пешеходных зон на улицах Советской, 9 Мая, Ангарской, где они сейчас ведутся. Актуален и вопрос с разметкой дорожного плотна. На улице Советской она будет наноситься 9 – 10 июля. Монтаж новых светофорных объектов на трех расположенных здесь перекрестках уже выполнен

Вопросы в ходе совещания возникали по ремонтам на улицах 9 Мая, Ангарской, Студеновской, Ковалева, Юношеской, Московской, Катукова. Часть из них была связана с необходимостью более оперативного проведения лабораторных испытаний, предшествующих сдаче выполненных объемов.

Как известно, многоступенчатый контроль качества осуществляется на всех этапах работ. Уже сейчас со стороны заказчика предъявлены требования по переделке некачественно установленных бордюров на проспекте 60 лет СССР, улицах Ангарской и 9 Мая, по ликвидации нарушений при укладке выравнивающего слоя, сделан ряд других замечаний, которые подрядчики устраняют.

- По окончании работ приемка объектов будет осуществляться комиссионно – не только заказчиками, но и представителями надзорных органов по безопасности дорожного движения, - подытожил глава города Сергей Иванов.

До конца недели подрядчики обещают полностью сдать кольцевую развязку в районе Тракторостроителей. На совещании принято решение ускорить ремонт магистрали на улице Терешковой с тем, чтобы завершить его к предстоящему Дню города.

Как известно, программа «Липецкая агломерация», в состав которой включены города Липецк, Елец, Грязи, региональные и федеральные участки дорог, рассчитана на 2017 – 2025 годы. Ее реализация призвана обеспечить повышение безопасности, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и коммерческих перевозок. В 2017 году на эти цели областному центру выделено более 1 млрд. рублей. Администрация Липецка готовит пакет документов на 2018 год и рассчитывает на поддержку федерального центра и дополнительные ассигнования в размере 1,3 – 1,5 млрд. рублей, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.