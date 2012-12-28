Трое мужчин арестованы по подозрению в десяти эпизодах неправомерного оборота банковских карт

По данным следствия, карты оформляли на паспорта несуществующих людей.

В Липецке по ходатайству следствия арестованы трое мужчин, подозреваемых в десяти эпизодах сбыта банковских карт, оформленных на несуществующих людей. Одному из заключённых под стражу 25 лет, второму — 28 лет, третьему — 32 года.Действия подозреваемых квалифицированы по части второй статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).«По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2025 года участники организованной группы занимались оформлением банковских карт, используя при этом приобретённые иностранные паспорта несуществующих людей, в целях последующего сбыта. В дальнейшем эти карты использовались для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.