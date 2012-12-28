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Трое мужчин арестованы по подозрению в десяти эпизодах неправомерного оборота банковских карт
Происшествия
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53 минуты назад
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Трое мужчин арестованы по подозрению в десяти эпизодах неправомерного оборота банковских карт
По данным следствия, карты оформляли на паспорта несуществующих людей.
Действия подозреваемых квалифицированы по части второй статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
«По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2025 года участники организованной группы занимались оформлением банковских карт, используя при этом приобретённые иностранные паспорта несуществующих людей, в целях последующего сбыта. В дальнейшем эти карты использовались для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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